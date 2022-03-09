Đúng thứ 5, ngày 10/3/2022, TIỂU NHÂN CHƠI XẤU, 3 con giáp gặp thị phi nơi công sở, hết sức CẢNH GIÁC tránh HỌA kéo theo HỌA

Đúng thứ 5, ngày 10/3/2022, điềm báo thị phi ập đến, gây nên một phen sóng gió, lao đao với người tuổi Sửu. Những suy nghĩ, hành động cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt có thể khiến bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân. Đối phương đi đến đâu cũng đơm đặt những điều sai sự thật về mệnh chủ, cản trở công việc của bạn.

Chẳng những vậy, Kiếp Tài còn đe dọa tới tài vận của con giáp này. Đường kiếm tiền gặp nhiều trắc trở, tiền bạc khó đến tay. Người tuổi Sửu có vẻ như đang mù quáng đi theo con đường không phù hợp, chẳng những mất tiền mà bạn còn có thể gặp phải nhiều chuyện rắc rối phía sau.

Đúng thứ 5, ngày 10/3/2022, người tuổi Mão cần hết sức thận trọng trong công việc. Bản mệnh không nên chủ quan, bởi rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ.

Điềm báo tử vi cho thấy tiểu nhân lăm le, ném đá giấu tay cũng chỉ vì ghen tị với những thứ bạn đang có nên tìm cách hãm hại. Hàng loạt rắc rối xảy ra cùng lúc khiến tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng theo đó. Nếu không kiểm soát cảm xúc tốt, bạn sẽ khó lòng tập trung vào công việc, hiệu quả làm việc giảm đi trông thấy.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng thứ 5, ngày 10/3/2022, người tuổi Dậu có thể phải chịu không ít áp lực trong công việc do vận trình đi xuống. Bạn cảm thấy tinh thần bị đè nén, khó phát huy năng lực hay tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc như thường ngày. Hiệu suất vì thế giảm sút, khiến cấp trên không hài lòng, bạn cũng thất vọng vô cùng.

Đúng thứ 5, ngày 10/3/2022, người tuổi Dậu có thể phải chịu không ít áp lực trong công việc do vận trình đi xuống. Ảnh minh họa: Internet.

Lại thêm sự xuất hiện của Thương Quan, con giáp này khi ký kết những hợp đồng, giấy tờ quan trọng cần rà soát kỹ càng nội dung, đừng chủ quan kẻo hung tinh gây điềm hung hại, vừa mất uy tín bản thân lại vừa gây hao tốn tiền của.

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