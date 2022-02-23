Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, Thương Quan ngáng trở 3 con giáp cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tiền bạc và sự nghiệp kẻo rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 12:09

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, 3 con giáp Tý, Thìn, Tuất sẽ bị Thương Quan ngáng trở nên gặp nhiều chuyện không vui trong công việc, cuộc sống và tình duyên.

 

Tử vi con giáp tuổi Tý

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, người tuổi Tý có thể gặp không ít rủi ro và tai ương. Dù đã cố gắng thận trọng hết mức có thể nhưng bạn vẫn không thể tránh khỏi bị những lời gièm pha, cản trở của tiểu nhân khiến công việc gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm đáng kể.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, Thương Quan ngáng trở 3 con giáp cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tiền bạc và sự nghiệp kẻo rước họa vào thân - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, người tuổi Tý có thể gặp không ít rủi ro và tai ương. Ảnh minh họa: Internet.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không được êm ả. Hai bạn có thể tranh cãi vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Những chuyện thị phi vây quanh khiến cho con giáp này mệt mỏi khi phải giải thích hết lần này đến lần khác, tình cảm cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng phần nào.

Tử vi con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, Thương Quan độ mệnh nhắc nhở người tuổi Thìn cần nhanh chóng chấn chỉnh thái độ thiếu tập trung, lơ đãng trong mọi việc nếu không muốn bản thân vướng phải những rắc rối không đâu. Không những vậy, dù chỉ một vài sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bạn bị đánh giá thấp về cả quá trình mà mình đã đi qua. Càng trong thời điểm quan trọng, con giáp này càng cần phải tập trung trí lực và nỗ lực tối đa.

Hôm nay sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Hãy sắp xếp thời gian để công việc không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình, hãy nghỉ ngơi khi cần thiết nhé.

Tử vi con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, người tuổi Tuất có thể phải đối mặt với tổn thương tình cảm. Những nỗi bất an trong lòng càng khiến suy nghĩ rằng mình đã cho đi nhiều nhưng khi nhận lại thì chẳng được bao nhiêu trong bạn rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu cảm thấy quá mông lung, hãy thử dành cho cả hai một khoảng lặng ngắn để bình tâm suy xét lại mối quan hệ này xem sao nhé.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, Thương Quan ngáng trở 3 con giáp cẩn trọng trong chuyện tình cảm, tiền bạc và sự nghiệp kẻo rước họa vào thân - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 24/2, người tuổi Tuất có thể phải đối mặt với tổn thương tình cảm. Ảnh minh họa: Internet.

Thương Quan ngáng trở, bản mệnh để cho bản thân bị nhiều chuyện cá nhân ngoài lề làm ảnh hưởng nên không đủ tập trung vào công việc chính của mình. Bạn cần phân biệt rõ việc công và việc tư để mọi thứ không bị lẫn lộn cũng như tác động xấu đến nhau.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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