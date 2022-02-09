Đúng thứ 5, ngày 10/2/2022, sẽ là một ngày bận rộn của con giáp tuổi Tý khi bạn phải liên tục xử lý các rắc rối xảy ra dưới sức ép của Thương Quan, bạn phải nhắc nhở bản thân nỗ lực tập trung vào công việc. Thay vì cảm thấy lo lắng hay áp lực thì cứ nhất là nên phân ra xem việc nào phải làm luôn, việc nào có thể chờ đợi thêm.

Ngày này không hề tốt cho những người đang mang bệnh trong người. Những ngày này bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, hãy bỏ mặc mọi thứ ra khỏi đầu để bạn chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành.

Đúng thứ 5, ngày 10/2, Thiên Quan dự báo những căng thẳng, những xét nét, cãi vã, mâu thuẫn sẽ đến với con giáp tuổi Tỵ và làm bản mệnh cảm thấy đuối sức. Cách giải quyết tốt nhất chính là có thể kiểm soát cảm xúc của mình và nói năng dễ nghe hơn. Đừng cố gắng bảo vệ quan điểm riêng và làm tổn thương người khác nhé.

Ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày này. Nếu thấy rõ những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền thì bạn nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng thứ 5, ngày 10/2/2022 (ngày Thần Tài), người tuổi Dậu nên bình tĩnh lại khi có ai đó làm hỏng việc của bạn. Có thể bạn tức giận vì thái độ của họ nhưng đừng vì những kẻ đó mà khiến bản thân phải phạm sai lầm, dẫn đến hao tài tốn của.

Đúng thứ 5, ngày 10/2/2022 (ngày Thần Tài), người tuổi Dậu nên bình tĩnh lại khi có ai đó làm hỏng việc của bạn. Ảnh minh họa: Internet.

Kiếp Tài khiến tuổi Dậu lúc này có thể ngập chìm trong những cảm xúc quá khứ nhiều hơn là hiện tại. Mặt tích cực của điều này là bạn có thể thông qua đó nhận ra sai lầm của chính mình và khắc phục những lỗi đó, và rồi hướng tới những giá trị tích cực hơn của đời sống.

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