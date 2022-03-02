Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 3/3/2022, mây đen che lối, sự nghiệp lao dốc, tình duyên u ám

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 22:33

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 3/3/2022 chia buồn với 3 con giáp gặp phải những khó khăn từ công việc, tài lộc đến tình duyên.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 3/3/2022, Thiên Quan giáng mệnh nhắc nhở người tuổi Ngọ chớ nên huênh hoang, khoe mẽ nếu không muốn đắc tội với kẻ tiểu nhân.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 3/3/2022, mây đen che lối, sự nghiệp lao dốc, tình duyên u ám - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 3/3/2022, Thiên Quan giáng mệnh nhắc nhở người tuổi Ngọ chớ nên huênh hoang. Ảnh minh họa: Internet.

Cũng trong ngày này, những người tuổi Ngọ phải thận trọng cả trong các quyết định tài chính. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ dùng lời ngon ngọt để thuyết phục bản mệnh đầu tư mù quáng. Bản mệnh nếu thấy lợi mà ham là sẽ dễ dàng sập bẫy của kẻ xảo quyệt. Đừng bao giờ nghĩ rằng có ai sẽ cho mình được hưởng lợi lộc một cách dễ dàng đến thế.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 3/3/2022, người tuổi Thân nên cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của mình để đề phòng họa thị phi. Dù không có ý xấu nhưng những lời bạn vô tình nói ra khi lọt vào tai kẻ tiểu nhân lại trở thành những điều xấu xa. Từ đó, kẻ tiểu nhân sẽ đơm đặt, thêm mắm thêm muối để gây bất lợi cho bạn.

Lại thêm Kiếp Tài xuất hiện, đường tài lộc của người tuổi Thân đang gặp khá nhiều bấp bênh. Bản mệnh cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc, bởi rất có thể bạn đang đi sai hướng và đánh mất tiền của trong tay mình một cách mù quáng.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 3/3/2022, người tuổi Hợi chịu khá nhiều áp lực đè nặng lên vai nhưng lại không biết chia sẻ với ai. Mọi thứ như đang chống lại bản mệnh, khiến bạn nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ người. Thương Quan cho thấy bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa, đặc biệt là những mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 3/3/2022, mây đen che lối, sự nghiệp lao dốc, tình duyên u ám - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 3/3/2022, người tuổi Hợi chịu khá nhiều áp lực đè nặng lên vai nhưng lại không biết chia sẻ với ai. Ảnh minh họa: Internet.

Không những vậy, người tuổi Hợi còn đối mặt với những mối bất hòa trong quan hệ tình cảm gia đình. Bản mệnh luôn cố gắng để hàn gắn lại những vết rạn nứt trong gia đình, nhưng cũng có khi cái tôi quá lớn khiến cho con giáp này muốn buông xuôi.

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