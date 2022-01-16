Đúng thứ 2, ngày 17/1/2022, GẶP HỌA ĐẦU TUẦN, 3 con giáp liên tục gặp khó, mệt mỏi, không khéo tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 16/01/2022 11:11

Trong ngày đầu tuần này, 3 con giáp dưới đây xui xẻo gặp phải vận đen, khó khăn trong công việc, cuộc sống liên tục kéo đến khiến bản mệnh vô cùng lo lắng.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng thứ 2, ngày 17/1/2022, Sửu Ngọ Tương Hại khiến những ngày cuối năm tuổi Sửu có thể đang trong cơn cuồng mua sắm và muốn vung tay một chút, nhưng phải nhớ hãy cẩn trọng một chút trong chi tiêu thì hơn. Thương Quan xuất hiện cho thấy tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều rắc rối. Hãy lắng nghe những lời chia sẻ và cả những đóng góp từ bạn bè, người thân nhé.

Đúng thứ 2, ngày 17/1/2022, GẶP HỌA ĐẦU TUẦN, 3 con giáp liên tục gặp khó, mệt mỏi, không khéo tiền mất tật mang - Ảnh 1
Đúng thứ 2, ngày 17/1/2022, Sửu Ngọ Tương Hại khiến những ngày cuối năm tuổi Sửu có thể đang trong cơn cuồng mua sắm. Ảnh minh họa: Internet.

Thổ – Hỏa tương sinh tạo điều kiện thuận lợi để bạn duy trì một số mối quan hệ đang dần rạn nứt với đồng nghiệp hoặc với bạn bè. Mặc dù đây không phải là thói quen của bạn, nhưng nó cũng cho thấy bạn đang rất cố gắng.

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 2, ngày 17/1/2022, ảnh hưởng của Tương Phá nên cuộc sống con giáp tuổi Mão bị xáo trộn rất nhiều, có lúc bạn cảm thấy mất thăng bằng vì những thay đổi này. Việc này lúc đầu có thể bạn tưởng rằng do hoàn cảnh nhưng ngẫm lại bạn sẽ thấy do bạn là phần nhiều. Khuyên bản mệnh lúc này nên học cách để thích nghi.

Trong ngày này, chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều dấu hiệu tiêu cực, nhất là người độc thân khó tìm cho mình cơ hội thoát “ế”. Ngày đầu tuần nhưng các cặp đôi đã gặp chuyện không vui, nếu chịu lắng nghe và thấu hiểu nhau thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng thứ 2, ngày 17/1/2022, Thiên Quan dự báo hôm nay gia đình và sự nghiệp có thể có sự mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là chút lệch pha bé nhỏ và con giáp tuổi Hợi có thể dàn xếp được. Đây là ngày mà bạn buộc phải học cách để thỏa hiệp, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của chính mình.

Đúng thứ 2, ngày 17/1/2022, GẶP HỌA ĐẦU TUẦN, 3 con giáp liên tục gặp khó, mệt mỏi, không khéo tiền mất tật mang - Ảnh 2
Đúng thứ 2, ngày 17/1/2022, Thiên Quan dự báo hôm nay gia đình và sự nghiệp có thể có sự mâu thuẫn. Ảnh minh họa: Internet.

Thủy – Thổ tương khắc dự báo rắc rối về tiền, khi nói đến tiền bạc, tốt nhất là nên chậm rãi và thận trọng. Hãy dành thời gian để suy nghĩ khi đứng trước bất cứ vấn đề lớn nào về tiền nong. Chớ nên vội vàng, thiếu tính toán, nếu không bạn sẽ đau đầu về tiền trong tương lai.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ 2 (13/12), 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, phá đường làm ăn, nhất định phải thận trọng kẻo tiền mất tật mang

Đúng ngày mai, thứ 2 (13/12), 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, phá đường làm ăn, nhất định phải thận trọng kẻo tiền mất tật mang

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp xui xẻo trong ngày thứ 2 đầu tuần (13/12) không nhé, hãy xem ngay bài viết dưới đây.

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