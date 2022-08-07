Đúng thứ 2 đầu tuần (8/8), top 3 con giáp vượt vận tam tai, "cá chép hóa rồng", song hỷ lâm môn, tình tiền hanh thông, xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 12:49

Thứ 2 đầu tuần là thời điểm vạn sự phát, nghìn việc hưng của 3 con giáp may mắn này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính cách ôn hòa, vui tươi, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên dễ dàng có được phúc báo. Con giáp này còn có thể chịu đựng những chuyện mà người khác không chịu được chính vì thế cho dù có làm gì cũng có thể đạt được thành công.

Trong ngày thứ 2 đầu tuần (8/8), vận may sẽ liên tiếp kéo đến với con giáp này. Người tuổi Mùi có cơ hội được thể hiện năng lực, tài năng của bản thân nên khẳng định được vị trí trong công việc. 

Ngoài ra trong thời gian này còn có cát tinh “Thiên Đức”, “Thiên Hỉ” xuất hiện trong cung mệnh nên sự nghiệp, tài vận, cuộc sống, tình cảm đều khởi sắc, làm một thu ba thu bốn.

Đúng thứ 2 đầu tuần (8/8), top 3 con giáp vượt vận tam tai, 'cá chép hóa rồng', song hỷ lâm môn, tình tiền hanh thông, xuôi thuận - Ảnh 1
Trong ngày thứ 2 đầu tuần (8/8), vận may sẽ liên tiếp kéo đến với con giáp này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con vật đại diện cho sự thiêng liêng, sức mạnh phi thường. Người tuổi Thìn thường thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, toát lên khí phách ngay từ vẻ bề ngoài. Khi còn nhỏ, người tuổi Thìn đã thể hiện sự hiếu động, thích tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Bản mệnh là người thích tự do, thỏa sức vẫy vùng với ước mơ, không muốn bị bó buộc.

Đặc biệt, nữ tuổi Thìn thường trở thành hậu phương vững chắc cho chồng mình. Họ biết cách cân bằng giữa gia đình và công việc, có thể giúp đỡ đáng kể cho thành công của chồng.

Tử vi cho thấy trong ngày 8/8 người tuổi Thìn sẽ có bước tiến rõ rệt. Họ hành động một cách mạnh mẽ, dứt khoát và rất quyết đoán. Khi đã đặt ra mục tiêu thì chắc chắn họ sẽ thực hiện được.

Đúng thứ 2 đầu tuần (8/8), top 3 con giáp vượt vận tam tai, 'cá chép hóa rồng', song hỷ lâm môn, tình tiền hanh thông, xuôi thuận - Ảnh 2
Tử vi cho thấy trong ngày 8/8 người tuổi Thìn sẽ có bước tiến rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chân thành, hiền lành rất đáng tin cậy. Trong những tháng năm nay, con giáp này gặp nhiều mắn do quý nhân mang đến.

Vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Sửu cũng sẽ gặp được một nhóm bạn mới, trong số những người bạn này sẽ có họ quý nhân sẽ mở ra con đường mới cho họ.

Người tuổi Sửu cũng là người thích giúp đỡ người khác và họ cũng nhận lại tương xứng với những gì bỏ ra. May mắn có thể nhân đôi trong thời gian tới, con giáp tuổi Sửu không chỉ có thể thăng chức, tăng lương mà còn nhờ mai mối để có được một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Đúng thứ 2 đầu tuần (8/8), top 3 con giáp vượt vận tam tai, 'cá chép hóa rồng', song hỷ lâm môn, tình tiền hanh thông, xuôi thuận - Ảnh 3
Vận trình tài lộc hanh thông, sẽ có quý nhân mở ra con đường mới cho Sửu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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