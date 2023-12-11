Đúng tháng 11 và 12 âm lịch, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 10:22

Tử vi có nói, vận may của 3 con giáp dưới đây sẽ ngập tràn, tài lộc vào nhà, phát tài phát lộc. Cùng xem 3 con giáp nào sẽ gặp vận may!

Tuổi Mão

Thời gian qua, những người tuổi Mão rất không hài lòng về cuộc sống của họ bởi luôn gặp nhiều rắc rối, trong công việc và những chuyện rắc rối liên tục xảy ra. Cuộc sống của họ cũng liên tục có chuyện xui rủi khiến họ phải đau đầu.

Tuy nhiên, bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, mọi rắc rối của tuổi Mão sẽ được cải thiện từ từ và vận may bắt đầu hanh thông, khó khăn phiền phức sẽ như vô hình. Bạn có thể được tăng lương trong công việc, vận may tài lộc khá tốt, kiếm được nhiều tiền.

Đúng tháng 11 và 12 âm lịch, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi trời sinh hiền lành, biết cách đối nhân xử thế nên đặc biệt những người bên cạnh con giáp này đều hưởng lây được tự tế. Họ được mọi người yêu thương và giúp đỡ nhiệt tình khi gặp khó khăn.

Tử vi có nói, bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, vận may sẽ luôn theo tuổi Hợi giúp sự nghiệp của họ tiếp tục bay xa. Đặc biệt, họ còn có vận may về tiền bạc, gặp nhiều cơ hội làm giàu, cuộc sống từ đây sẽ ngập tràn trong nhung lụa.

Đúng tháng 11 và 12 âm lịch, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất tốt bụng, tính tình vui vẻ, an ủi được nhiều người nên luôn có nhiều bạn bè vây quanh. Thời gian trước, công việc không suôn sẻ nhưng sang tháng 11 và 12 âm lịch, công việc tuổi Dậu sẽ khởi sắc hơn hẳn.

Nếu con giáp này đi đúng hướng sẽ gặp được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, có được nhiều cơ hội kiếm tiền.  Tuy nhiên, bản mệnh nên đề phòng bị kẻ tiểu nhân ác ý xuyên tạc gây bất lợi trong công việc.

Đúng tháng 11 và 12 âm lịch, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, thoát khỏi vận xui, 3 con giáp khai thông vận mệnh, mở rộng tiền tài, vận may ít ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023, thoát khỏi vận xui, 3 con giáp khai thông vận mệnh, mở rộng tiền tài, vận may ít ai bì kịp

Đúng thứ Sáu ngày 24/11/2023, 3 con giáp may mắn vận trình khai sáng, sự nghiệp lên hương. Bản mệnh được Thần Tài phù trợ nên mau chống phất lên, có được cuộc sống sung túc.

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