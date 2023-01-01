Đúng Tết Dương lịch hôm nay (1/1): "Ông tổ xổ số" gọi tên 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đời sang trang, tiền đầy tài khoản, của cải đầy sân, đón năm 2023 thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 01:33

Đúng ngày hôm nay, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc khiến nhiều người ngưỡng mộ, đón một năm mới giàu có ngút trời. Cùng xem nhé!

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con giáp tuổi Thìn rất giàu tình cảm, đồng thời không quan tâm đến danh và tài sản. Họ cũng là những người có một khiếu hài hước bẩm sinh.

Về tài lộc, hôm nay (01/01), những người cầm tinh con giáp tuổi Thìn sẽ có tài lộc dồi dào, vận xui không chỉ tan biến mà những chuyện vui cũng đến gấp đôi.

Công việc thành công, kinh doanh lộc lá dồi dào, cuộc sống của người tuổi Thìn suôn sẻ hạnh phúc, sắp tới sẽ gặp được thành tựu lớn lao, hanh thông, an nhàn hưởng phú quý.

Nếu thời gian trước chi tiêu tằn tiện, cuộc sống khó khăn thì hôm nay (01/01) sẽ rủng rỉnh chi tiêu, xài gì cũng được. Con giáp tuổi Thìn sẽ bắt đầu gặt hái thành quả trong sự nghiệp. Những cố gắng trước đây của họ cũng sẽ không vô ích, cuộc sống sẽ sung túc dần lên.

Đúng Tết Dương lịch hôm nay (1/1): 'Ông tổ xổ số' gọi tên 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đời sang trang, tiền đầy tài khoản, của cải đầy sân, đón năm 2023 thịnh vượng - Ảnh 1
Nếu thời gian trước chi tiêu tằn tiện, cuộc sống khó khăn thì hôm nay (01/01) sẽ rủng rỉnh chi tiêu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay (01/01), tuổi Ngọ là một trong những con giáp được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc có nhiều bước ngoặt đáng chú ý. 

Tử vi học có nói, được sao Kim Quỹ - một vì sao đem lại may mắn về tiền bạc chiếu rọi, tuổi Ngọ rất dễ phát tài, phát lộc, chỉ cần bản thân luôn nỗ lực, chăm chỉ và không ngại khó khăn thì con đường công danh, sự nghiệp của họ không có gì cần phải lo lắng vào hôm nay (01/01). 

Nếu thời gian trước, tuổi Ngọ được khuyên nên kiềm chế sự nóng nảy của họ, bình tĩnh chờ thời cơ thì hôm nay chính là lúc họ "bung lụa", thể hiện hết khả năng của bản thân cho việc kiếm tiền, làm giàu. 

Tuổi Ngọ trời sinh đã là những người rất năng nổ, hoạt bát, chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Ưu điểm của họ là sự nhiệt huyết, hết mình không chỉ với công việc mà còn với cả những người mà họ quan tâm và yêu thương. Tuy nhiên bên cạnh đó, đôi khi sự nhanh nhảu đoảng lại dễ khiến người tuổi Ngọ làm hỏng việc lớn. Biết phát huy điểm tốt, hạn chế nhược điểm, tuổi Ngọ sẽ ngày càng đạt được nhiều thành công và viên mãn trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Đúng Tết Dương lịch hôm nay (1/1): 'Ông tổ xổ số' gọi tên 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đời sang trang, tiền đầy tài khoản, của cải đầy sân, đón năm 2023 thịnh vượng - Ảnh 2
Ưu điểm của họ là sự nhiệt huyết, hết mình không chỉ với công việc mà còn với cả những người mà họ quan tâm và yêu thương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ làm điều mình muốn, dù có bị người khác ngăn cản thế nào đi chăng nữa. Nói một cách khác, họ là những kẻ "cứng đầu". Trong một số hoàn cảnh, điều này có nghĩa là họ sẽ không lùi bước trước khó khăn, luôn kiên cường tiến về phía trước. Ngược lại, trong một số trường hợp, họ bị coi là những kẻ bảo thủ, cứng nhắc. 

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, thời gian trước tài vận tương đối "im ắng", thì hôm nay (01/01) sẽ là thời điểm "thiên thời, địa lợi" tuyệt vời cho người tuổi Thân, chỉ còn đợi có "nhân hòa" nữa là họ đã có đủ các yếu tố để "phất lên" nhanh chóng. 

Theo các chuyên gia phong thủy, hôm nay (01/01) là lúc họ có thể nghiên cứu khả năng kinh doanh tay trái. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là người tuổi Thân "nhắm mắt" đầu tư. Hãy nghiên cứu kỹ, thận trọng mọi bước đi và không bao giờ "đặt hết trứng vào một giỏ" luôn là lời khuyên cần thiết cho những người tuổi Thân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày đầu năm 2023 (1/1 - 3/1): vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, 3 con giáp có Thần Tài che chở, đời phất lên thành tỷ phú, "tay trái cầm tiền tỷ, tay phải đếm kim cương"

Đúng 3 ngày đầu năm 2023 (1/1 - 3/1): vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, 3 con giáp có Thần Tài che chở, đời phất lên thành tỷ phú, "tay trái cầm tiền tỷ, tay phải đếm kim cương"

Đúng vào 3 ngày đầu tiên của năm 2023, các con giáp sau sẽ đón nhận thời gian chuyển mình cực kì mạnh mẽ. Cùng đón chờ nhé!

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