Đúng sáng mai (25/9) 3 con giáp đón nhận tin dữ, dự đoán vận số đen đủi, chuyện gì cũng hư hỏng, đổ bể, thành công thì ít, phá hoại thì nhiều

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 23:15

Các con giáp sau xui xẻo bủa vây, chuyện gì cũng có thể xảy ra, dễ sơ xuất khiến bản mệnh mất trắng từ tiền bạc cho đến niềm tin của bạn bè người thân.

Tuổi Sửu

Đúng sáng mai (25/9) 3 con giáp đón nhận tin dữ, dự đoán vận số đen đủi, chuyện gì cũng hư hỏng, đổ bể, thành công thì ít, phá hoại thì nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hung tinh nên nguy cơ trong sáng mai (25/9) gặp phải tiểu nhân khá cao. Bản mệnh cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc, khiến kẻ xấu coi đó là cái cớ để hãm hại.

Phương diện tài lộc của con giáp này cũng có nhiều thăng trầm bất ổn. Đầu tuần cơ hội kiếm tiền tới không ít, song mọi chuyện lại không suôn sẻ từ đầu tới cuối, có thể tiền vừa vào tay đã bay biến cũng do những tính toán vội vàng và có phần tự tin thái quá của bạn.

Nếu có ai đó có ý định vay mượn tiền bạc, bạn cũng cần phải hiểu rõ đó là ai để tránh trường hợp tiền một đi không trở lại.

Tuổi Dần

Đúng sáng mai (25/9) 3 con giáp đón nhận tin dữ, dự đoán vận số đen đủi, chuyện gì cũng hư hỏng, đổ bể, thành công thì ít, phá hoại thì nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi cho thấy nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Dần cũng không có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2022 này.

Vì thế, người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính.

Lưu ý, trong sáng mai (25/9) có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà.

Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hỏng việc.

Vận trình tình duyên của người tuổi Dần không được tốt trong sáng mai (25/9). Bạn cần phải tự nhìn nhận lại bản thân để thay đổi khuyết điểm chứ đừng vội đổ lỗi cho người này người khác.

Với những người đã lập gia đình, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, vợ chồng con cái thường xuyên cãi vã.

Chia buồn với các cặp đôi đang yêu vì nếu tính chuyện cưới gả e rằng khó nhận được sự đồng ý của người thân. Bạn cần bình tĩnh tìm cách thuyết phục người nhà chứ chớ nên phản kháng kịch liệt.

Tuổi Tý

Đúng sáng mai (25/9) 3 con giáp đón nhận tin dữ, dự đoán vận số đen đủi, chuyện gì cũng hư hỏng, đổ bể, thành công thì ít, phá hoại thì nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi, một trong những con giáp dễ gặp xui rủi trong sáng mai (25/9) là người tuổi Tý. Theo đó, năm nay tuổi Tý hung cát đan xen, có quý nhân phù trợ nhưng vì gặp phải họa tiểu nhân mà không tránh được xui xẻo.

Về đường tình cảm, đôi bên dễ vì chút hiểu lầm, cái tôi quá lớn mà dẫn đến những khoảng cách, cơ hội cho kẻ thứ 3 xen vào. Mối quan hệ không dễ gì có thể gây dựng được như ngày hôm nay nên mỗi người hãy nhún nhường nhau một chút, đặt mình vào địa vị của đối phương để có thể thông cảm sâu sắc hơn.

Sự không tập trung về tinh thần còn khiến bản mệnh có thể mắc sai lầm trong những lĩnh vực khác. Cộng thêm vào đó, sự ngáng trở của kẻ tiểu nhân khiến bản mệnh nếu không tỉnh táo có thể sẽ mất tiền hao của, thậm chí mất đi nhiều mối quan hệ tốt.

Điều mà tuổi Tý cần phải nhớ trong tháng cô hồn là luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trải qua mỗi chật vật, bản mệnh hãy rút ra những kinh nghiệm cho mình để đảm bảo rằng sẽ không vấp phải một lần nữa.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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