3 con giáp xui xẻo nhất tuần sau (26/9-2/10) làm chuyện gì cũng dễ hỏng, ra đường mất của, ở nhà mất tiền, tài chính thâm hụt nặng, tiền kiếm được ít nhưng tiền hao nhiều

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 19:28

Top 3 con giáp xui xẻo vào tuần sau, làm việc gì cũng dễ thất bại, đường tài lộc bấp bênh, hao hụt nặng nề.

Tuổi Dậu

3 con giáp xui xẻo nhất tuần sau (26/9-2/10) làm chuyện gì cũng dễ hỏng, ra đường mất của, ở nhà mất tiền, tài chính thâm hụt nặng, tiền kiếm được ít nhưng tiền hao nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu thời gian gần đây gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc. Càng phát triển, càng có nhiều người không chấp nhận tài năng của con giáp, tìm mọi cách chê bai, hạ thấp tuổi Dậu.

Vào tuần sau (26/9-2/10) người tuổi Dậu dễ xảy ra cãi vã, dẫn đến gây thù chuốc oán với mọi người. Hoặc vì con giáp quá nổi trội nên càng khiến đồng nghiệp hoặc kẻ thù cũ ganh ghét, tìm cách phá hoại.

Ngoài gây hình ảnh xấu nơi công sở, kẻ tiểu nhân còn lợi dụng sự tin người của tuổi Dậu để hợp tác đầu tư, từ đó con giáp mất cả tiền lẫn bạn. Vì vậy, tuổi Dậu dù có được thành công cũng nên khiêm tốn, hạn chế nói nhiều thành nói dại, nảy sinh lòng đố kỵ, cũng như cố gắng dĩ hòa vi quý với những người xung quanh.

Tuổi Tỵ

3 con giáp xui xẻo nhất tuần sau (26/9-2/10) làm chuyện gì cũng dễ hỏng, ra đường mất của, ở nhà mất tiền, tài chính thâm hụt nặng, tiền kiếm được ít nhưng tiền hao nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong những tháng đầu năm, công việc của Tỵ lên như diều gặp gió, nhờ vậy mà bạn kiếm được không ít tiền, ngoài lương chính còn có khoản thu nhập ngoài luồng. Tuy nhiên, tuần sau (26/9-2/10), công việc của Tỵ bỗng chững lại hẳn, nhẹ thì giậm chân tại chỗ, bị đối thủ qua mặt, nặng là lao dốc không phanh.

Cụ thể, Tỵ làm việc gì cũng không ổn thỏa, dễ mắc phải sai lầm và bị cấp trên khiển trách. Ngoài ra, Tỵ còn dễ hao tài tốn của, mất một khoản tiền không nhỏ do sự bất cẩn của bạn. Do đó, nếu đang có ý định rót vốn đầu tư hoặc khởi nghiệp thì Tỵ nên xem xét lại, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo mất cả chì lẫn chài.

Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của Tỵ trong tuần sau (26/9-2/10) cũng không được suôn sẻ, các cặp đôi thường xuyên xảy ra tranh cãi chỉ vì những chuyện không đầu không cuối. Bạn nên quan tâm và lắng nghe đối phương hơn, đừng lơ là cảm xúc của họ.

Tuổi Sửu

3 con giáp xui xẻo nhất tuần sau (26/9-2/10) làm chuyện gì cũng dễ hỏng, ra đường mất của, ở nhà mất tiền, tài chính thâm hụt nặng, tiền kiếm được ít nhưng tiền hao nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuần sau (26/9-2/10) báo hiệu một thời gian chẳng mấy yên bình đối với tuổi Sửu. Con giáp này có thể phải đối diện với kẻ tiểu nhân, khiến công việc vướng vào nhiều rắc rối. Bản mệnh cần tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Khi giao tiếp với cấp trên, tuổi Tý cũng cần đặc biệt chú ý cách thức diễn đạt của mình, không phải bao giờ có gì nói nấy cũng là hay. Bản mệnh cần diễn đạt ý muốn của mình uyển chuyển hơn, có như vậy thì mới không khiến người nghe khó chịu.

Trong ngày Thổ khắc Thủy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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