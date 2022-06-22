Đụng ở đâu, tiền ra ở đấy, 3 con giáp may mắn nào làm gì cũng được mọi vị thần chống lưng?

Nửa đầu năm 2022 là giai đoạn người tuổi Ngọ xây dựng nền tảng, nửa cuối năm là lúc gặt hái niềm vui. Với cục diện Tam Hợp Thái Tuế, tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trải suốt năm nay.

Theo tử vi tướng số, người tuổi Hợi chính là một trong những con giáp khổ trước sướng sau. Thường thì tuổi Hợi có xuất phát điểm bình thường, không quá nghèo nhưng cũng không phải giàu sang phú quý.

Người tuổi Hợi được đánh giá là sống hòa đồng, tính tình chất phác. Do đó, họ luôn được bạn bè yêu quý và giúp đỡ hết lòng. Trong công việc, tuổi Hợi có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành các nhiệm vụ trong khả năng của mình.

Với tính cách như trên, tuổi Hợi sẽ vươn lên bằng chính năng lực. Dù không sinh ra trong một gia đình giàu có thì tương lai, họ cũng sẽ tự gây dựng được sự nghiệp và khối tài sản đáng mơ ước.

Tuổi Tỵ

Nhìn một cách tổng quan, so với năm 2021 tương đối thử thách hơn cho người tuổi Tỵ. Nhưng nếu biết nỗ lực và biến những khó khăn thành cơ hội, con giáp này lại có cơ hội gặt hái được những may mắn mà năm trước không mang lại được.

Người tuổi Tỵ trời sinh, đa phần đều là những người tài năng và có được sự bình tĩnh đáng nể. Càng gặp khó khăn thì họ lại càng điềm tĩnh và biết cách tháo nút các vấn đề một cách tài tình. Họ cũng được cho là những người rất kiên nhẫn và do đó, dễ đạt được các thành tựu trong cuộc sống.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm 2022 người tuổi Tỵ có 2 giai đoạn đặc biệt may mắn, đó là tháng 2 âm, và từ tháng 8 đến tháng 10 âm. Giai đoạn thứ nhất đã trôi qua, còn giai đoạn thứ 2 thì vừa hay mới bắt đầu, thế nên họ nhất định không được bỏ lỡ.

Dự đoán trong thời kỳ này, hầu như làm gì thì người tuổi Tỵ cũng dễ dàng thành công, nếu là kinh doanh thì dễ có những hợp đồng lớn, còn nếu làm nhân viên thì dễ có khả năng tăng lương hoặc được cất nhắc lên một vị trí cao hơn.

Chính vì thế, người tuổi Tỵ đừng ngần ngại trình bày các ý tưởng mới hoặc hiện thực hóa chúng, vì rất có thể nó sẽ đánh dấu một cột mốc thành công lớn trong sự nghiệp của bạn.

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