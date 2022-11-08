Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 9/11/2022, Thần Phật nhìn trúng ban phát phước lành, 3 con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, sự nghiệp suôn sẻ, vận trình xán lạn, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 04:36

3 con giáp đạp trúng hũ vàng, quơ tay là hốt bạc, thuận lợi phát tài, phất lên giàu sang, muốn gì được nấy.

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều ngay thẳng, cương trực và chịu thương chịu khó. Thấy thất bại không lùi bước, thấy gian khổ không nản lòng nên càng nỗ lực Sửu càng được cấp trên ghi nhận, bề trên hết lòng phù trợ. Sách tử vi con giáp có nói, trong ngày mai, Sửu sẽ có cơ may lội ngược dòng. Không chỉ ăn nên làm ra, vạn sự như ý Sửu còn trở thành con giáp giàu có hơn người, quơ tay là có tiền.

Người tuổi Sửu trong thời gian này tài lộc dồi dào, vận trình vượng phát. Được Chính Quan trợ mệnh, con đường công danh sự nghiệp của con giáp gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn bao giờ hết. Vận trình sự nghiệp được hanh thông suôn sẻ. 

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Sửu sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 9/11/2022, Thần Phật nhìn trúng ban phát phước lành, 3 con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, sự nghiệp suôn sẻ, vận trình xán lạn, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn - Ảnh 1
Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Hiền lành, nhân hậu lại biết cách đối nhân xử thế nên Tý gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế, mỗi khi gặp chuyện không may Tý đều được quý nhân hỗ trợ hết lòng, bình an vô sự. Điềm báo may mắn tài lộc sẽ ập vào nhà con giáp may mắn Tý trong thời gian này.

Đúng ngày mai, Tý làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùn ùn chui vào túi chính là vận số trời đã an bài cho Tý. Chỉ cần vững vàng vượt qua nghịch cảnh, phấn đấu không ngừng thì tử vi thời gian tới của Tý sẽ thăng hoa rực rỡ. Tý sẽ vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Tý cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Nhờ có thần tài gõ cửa, Tý sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Chẳng những sung túc đủ đầy, Tý còn dư sức mua nhà sắm xe, tiền chất từng đống. Tý sẽ phát tài phát lộc, phú quý hơn người, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, muốn gì cũng có được.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 9/11/2022, Thần Phật nhìn trúng ban phát phước lành, 3 con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, sự nghiệp suôn sẻ, vận trình xán lạn, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn - Ảnh 2
Tý sẽ vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát, không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Tý cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Mão lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong thời gian này, Mão sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Thời điểm này chính là cơ hội để Mão ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm. Hãy nắm bắt thời cơ trời cho để tích lũy tài sản cho tương lai, nửa đời còn lại không cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Con giáp giàu sang này dư sức tự gầy dựng sự nghiệp của mình. Càng về hậu vận họ càng có tiền chất chật két, phúc phần tràn vào nhà khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 9/11/2022, Thần Phật nhìn trúng ban phát phước lành, 3 con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, sự nghiệp suôn sẻ, vận trình xán lạn, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn - Ảnh 3
Thời điểm này chính là cơ hội để Mão ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm, hãy nắm bắt thời cơ trời cho để tích lũy tài sản cho tương lai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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