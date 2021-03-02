Đúng ngày mai thứ Tư ngày 3/3/2021: 3 con giáp sau tiền tài ập xuống đầu, may mắn đủ đường, đụng đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 02/03/2021 08:12

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Tư ngày 3/3/2021, 3 con giáp sau được quý nhân phù trợ, lộc tài nhiều vô kể, cả năm no ấm hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi được dự đoán có một ngày thứ Tư may mắn ngoài sức tưởng tượng của con giáp này. Họ làm việc gì cũng thành công, đụng đâu thắng đấy, không gì có thể làm khó họ. Công việc tốt đẹp nên tiền tài cứ vậy đến với họ tới tấp, chật túi chật két.

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Mùi có một ngày nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho hay, Mùi nên cẩn thận, đừng quá phô trương, hoang phí kẻo gặp kẻ tiểu nhân ghen ghét gây khó dễ, ảnh hưởng đến công việc.

Mùi cũng nhân dịp này cần học hỏi thêm, tích lũy kiến thức để sự nghiệp ngày càng vươn xa hơn nữa.

Tuổi Tỵ

Tỵ đang có những ngày tháng được thần may mắn ưu ái nên họ chẳng phải vất vả hay khổ cực gì, tiền cứ tự nhiên đến với họ. Nếu buôn bán thì khách xếp hàng chen nhau mua, buôn đâu thắng đấy. Nếu làm công ty thì gặp đúng dịp công ty làm ăn phát đạt, lương thưởng tới tấp.

Vì vậy, Tỵ hãy tranh thủ thời gian này đi du lịch, mua sắm, chi tiêu mạnh tay cho bản thân mình, bù đắp cho khoảng thời gian khốn khó vừa qua.

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Tỵ được thần may mắn ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày cho hay, nếu tìm được những dự án hứa hẹn lợi nhuận tốt, Tỵ nên tham gia đầu tư, chắc chắn thành công trong tầm tay.

Người tuổi Tỵ nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể, sống cởi mở hơn với đồng nghiệp và bạn bè, như vậy cuộc sống sẽ vui vẻ và thuận lợi hơn với họ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được hưởng phúc lành từ tổ tiên để lại nên con giáp này cứ an yên mà tận hưởng phú quý.

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Tý được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ Tư, 3/3, người tuổi Tý có cơ hội nhận được hợp đồng làm ăn lớn, là một món hời mà một quý nhân đã mang đến cho họ. Tý hãy nắm chắc cơ hội này, đừng vì do dự chần chừ mà lãng phí, bởi cơ hội ngàn năm mới có một lần.

Những người tuổi Tý cũng nên bảo trọng sức khỏe bằng cách rèn luyện thể thao hàng ngày, ăn uống điều độ, hạn chế các cuộc vui thâu đêm để tránh các bệnh như huyết áp cao hay tiền đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc

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