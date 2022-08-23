Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 24/8/2022, họa ĐẠI HUNG giáng xuống, 3 con giáp thất thoát tiền của, gặp phải đại nạn, nợ nần ngập đầu

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 12:48

Tử vi thứ Tư ngày 24/8/2022 dự đoán, 3 con giáp này trong vận trình có sao Đại Hung nên gặp nhiều xui xẻo, tiền của thất thoát, làm đâu hỏng đấy.

Tuổi Tý

Theo tử vi thứ Tư ngày 24/8/2022, vận trình của tuổi Tý bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà tuổi Tý đang phải trải qua.

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Theo tử vi thứ Tư ngày 24/8/2022, vận trình của tuổi Tý bị hung vận cản trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Một chút cẩn trọng, từ tốn sẽ giúp ích cho con giáp tuổi Dần rất nhiều trong ngày thứ Tư ngày 24/8/2022 vì bị ảnh hưởng của Kiếp Tài, cho dù ai đó có kêu ca vì sự chậm chạp này của bạn. Nhưng đừng quên rằng tốc độ không phải là tất cả, bởi vì những nguy hiểm, rủi ro có thể làm bạn phiền toái hơn nữa.

Theo tử vi 12 con giáp, cục diện ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không tốt đến vận trình tài lộc của bản mệnh. Bạn nên tránh hoang phí bằng việc mua hàng theo danh sách, chúng sẽ giúp bạn đảm bảo về chi tiêu và không mất tiền cho những thứ không cần thiết.

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Một chút cẩn trọng, từ tốn sẽ giúp ích cho con giáp tuổi Dần rất nhiều trong ngày thứ Tư ngày 24/8/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong ngày thứ Tư ngày 24/8/2022, tuổi Thân đừng vội tỏ ra nóng nảy, cáu kỉnh khi có ai đó bất đồng ý kiến với mình. Hôm nay con giáp này thường dễ mất kiểm soát và nói lời khó nghe. Điều này có thể xuất phát từ việc bản mệnh hay chỉ trích.

Kim Hỏa xung khắc dự báo bản mệnh dễ mất tiền để mua đồ trong ngày này. Khi một món đồ bị hư hỏng, hãy cố gắng sửa chữa nó trước khi quyết định thay cái mới. Đương nhiên con giáp này nên xem xét việc sửa chữa so với mua mới có lợi nhiều hay không.

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Trong ngày thứ Tư ngày 24/8/2022, tuổi Thân đừng vội tỏ ra nóng nảy, cáu kỉnh khi có ai đó bất đồng ý kiến với mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi thứ Tư ngày 24/8/2022, nhờ sự phù trợ của Thần Phật và sao Kim Tinh mà 3 con giáp này có vận tài lộc rực rỡ, tiền của hanh thông dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, ăn nên làm ra.

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