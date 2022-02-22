Đúng ngày mai, thứ Tư 23/2/2022, vạn sự gian nan, trăm điều nản, 3 con giáp xuống dốc tinh thần, làm việc uể oải, chẳng thu được kết quả gì

Tâm linh - Tử vi 22/02/2022 12:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Tư 23/2/2022, vạn sự gian nan, trăm điều nản, 3 con giáp xui xẻo dễ làm hỏng chuyện vì tâm trạng tụt dốc.

Tuổi Mão

Thứ 4 này không phải là ngày may mắn của người tuổi Mão. Trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ gặp những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình.

Thương Quan còn khiến cho cuộc sống của con giáp xui xẻo này thêm tệ hại khi mà công việc của bản mệnh xuất hiện những sai sót khá lớn vì thói chủ quan của bản mệnh. Tuổi Mão dễ phải nhận sự khiển trách của cấp trên vì điều này.

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Thứ 4 này không phải là ngày may mắn của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cảm xúc của tuổi Thìn hôm nay lên xuống thất thường và chính bạn cũng không hiểu được điều mình thực sự muốn là gì. Chính vì thế mà bạn có nguy cơ sẽ đánh mất đi người mình yêu đó.

Bản mệnh còn có thêm rắc rối phiền phức khi bị tiểu nhân Thiên Quan không ngừng gây khó dễ trong công việc nữa. Con giáp này không muốn phải làm mất lòng bất cứ ai nhưng có lẽ đã đến lúc bạn phải mạnh mẽ hơn.

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Cảm xúc của tuổi Thìn hôm nay lên xuống thất thường và chính bạn cũng không hiểu được điều mình thực sự muốn là gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hôm nay gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể sẽ cảm thấy lựa chọn của mình là sai và hoang mang khi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ hiện tại hay không.

Thiên Quan khiến cho con giáp này còn gặp thêm nhiều khó khăn trong công việc nữa. Bản mệnh bị tiểu nhân chỉ điểm, mách lẻo với cấp trên, thậm chí còn thêu dệt nên những lời đồn đại vô căn cứ nhằm hạ thấp tuổi Tuất.

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Người tuổi Tuất hôm nay gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận khí đang lên, 3 con giáp mưu sự dễ thành trong 3 tháng tới, chỉ cần chăm chỉ, biết tính toán thì Trời thương, Phật độ, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì

Vận khí đang lên, 3 con giáp mưu sự dễ thành trong 3 tháng tới, chỉ cần chăm chỉ, biết tính toán thì Trời thương, Phật độ, cuộc sống chẳng thiếu thứ gì

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