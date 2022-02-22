Tử vi thứ Tư 23/2/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi Chính Quan nhập mệnh chẳng cần phải lo lắng gì, Mão - Thìn tâm trạng lên xuống thất thường, tiền tài đổ bể

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tý vận trình hung cát đan xen. Tuổi Tý có thể sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, nhưng về đường tài lộc thì khó mà được như ý.

Hôm nay bản mệnh nhiều cơ hội để gặp gỡ với người mình tâm đầu ý hợp. Chỉ cần đôi bên có chút cảm tình với nhau thì sẽ có cơ hội để thúc đẩy, xúc tiến mối quan hệ.

Hôm nay tâm trạng của người tuổi Sửu thay đổi thất thường, không thể xác định được.

Chính Quan cho thấy con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang có nhiều khởi sắc. Con giáp này có thể đạt được những thành công nhất định sau bao cố gắng và công sức mình bỏ ra thời gian qua.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hôm nay được Thực Thần che chở nên đường tài lộc sáng rõ, có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập cho mình. Người làm kinh doanh có 1 ngày bận rộn với đủ các đơn hàng tới tấp về.

Bản mệnh cần phải biết cách sắp xếp công việc nếu không sẽ dễ gặp phải nhiều vấn đề khi có quá nhiều việc dồn dập, chồng chất lên nhau. Muốn kiếm được nhiều tiền thì ngoài chăm chỉ còn cần có đầu óc nữa.

Người tuổi Dần hôm nay được Thực Thần che chở nên đường tài lộc sáng rõ, có nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 4 này không phải là ngày may mắn của người tuổi Mão. Trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ gặp những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình.

Thương Quan còn khiến cho cuộc sống của con giáp này thêm tệ hại khi mà công việc của bản mệnh xuất hiện những sai sót khá lớn vì thói chủ quan của bản mệnh. Tuổi Mão dễ phải nhận sự khiển trách của cấp trên vì điều này.

Tuổi Thìn

Cảm xúc của tuổi Thìn hôm nay lên xuống thất thường và chính bạn cũng không hiểu được điều mình thực sự muốn là gì. Chính vì thế mà bạn có nguy cơ sẽ đánh mất đi người mình yêu đó.

Bản mệnh còn có thêm rắc rối phiền phức khi bị tiểu nhân Thiên Quan không ngừng gây khó dễ trong công việc nữa. Con giáp này không muốn phải làm mất lòng bất cứ ai nhưng có lẽ đã đến lúc bạn phải mạnh mẽ hơn.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi thứ 4 của 12 con giáp, người tuổi Tỵ gặp được Thiên Tài nên đường tài lộc có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Nếu là người làm công ăn lương thì con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát huy nghề tay trái của mình.

Còn người làm kinh doanh muốn tăng thêm thu nhập thì nên mạnh dạn triển khai những kế hoạch của mình, có thể bạn sẽ gặp khó khăn ban đầu nhưng chắc chắn lợi nhuận thu về sẽ vượt con số bạn tưởng tượng.

Thứ 4 này không phải là ngày may mắn của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với tuổi Ngọ, thứ 4 này là lúc mà tài lộc của bản mệnh khá ổn định, không có nhiều chuyện cần phải lo toan. Chính Tài đảm bảo cho con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh trong tay nhờ làm tốt việc của mình.

Song trong chuyện tình cảm, những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp trong khi bạn đang đơn côi 1 mình chẳng biết phải chia sẻ, tâm sự những buồn vui cùng ai.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong ngày có Chính Quan nhập mệnh chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề công việc. Hôm nay bạn chỉ cần làm tốt việc của mình, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra từ trước đó là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Con giáp này nếu muốn tiến xa, tiến nhanh hơn nữa thì hôm nay nên dành thêm thời gian đào sâu tìm hiểu về những kiến thức mới, tìm cách tích lũy, học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình để tương lai phục vụ cho công việc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cần phải mở cửa trái tim mình ngay đi thôi, đào hoa đã nở rộ ngay trước ngõ rồi, bạn còn chần chừ gì nữa mà không đón nhận tình yêu.

Thiên Ấn đóng góp thêm màu sắc rực rỡ cho bức tranh ngày hôm nay của con giáp này khi mà những chú Khỉ với sự thông minh lanh lợi của mình có thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong công việc.

Người tuổi Thân cần phải mở cửa trái tim mình ngay đi thôi, đào hoa đã nở rộ ngay trước ngõ rồi, bạn còn chần chừ gì nữa mà không đón nhận tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu có được sự trợ giúp của quý nhân trong chuyện tình cảm, những mâu thuẫn, rạn nứt trước đó trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể được giải quyết nhanh chóng.

Chính Ấn nhắc nhở con giáp này cần phải giữ vững tinh thần trách nhiệm trong công việc. Chẳng có ai là không có lúc cảm thấy nản lòng vì thất bại nhưng người kiên trì và quyết tâm thì sẽ sớm chiến thắng được nghịch cảnh.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hôm nay gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể sẽ cảm thấy lựa chọn của mình là sai và hoang mang khi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ hiện tại hay không.

Thiên Quan khiến cho con giáp này còn gặp thêm nhiều khó khăn trong công việc nữa. Bản mệnh bị tiểu nhân chỉ điểm, mách lẻo với cấp trên, thậm chí còn thêu dệt nên những lời đồn đại vô căn cứ nhằm hạ thấp tuổi Tuất.

Tuổi Hợi

Tỷ Kiên xuất hiện trong tử vi thứ 4 này của tuổi Hợi, bản mệnh cần phải vững tin với quyết định của mình. Chính nhờ sự quyết đoán và dứt khoát của con giáp này mà công việc sớm được giải quyết ổn thỏa.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này mong muốn có được gia đình hạnh phúc như ý nhưng dường như bạn đang áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương và khiến cho mối quan hệ trở nên ngột ngạt.

Tỷ Kiên xuất hiện trong tử vi thứ 4 này của tuổi Hợi, bản mệnh cần phải vững tin với quyết định của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.