Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/11/2021, 'sóng yên biển lặng', 3 con giáp 'trúng lớn', yên tâm phấn đấu cho công danh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 04/11/2021 06:02

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, thứ Sáu 5/11/2021, 'sóng yên biển lặng', 3 con giáp may mắn 'trúng lớn', yên tâm phấn đấu cho công danh sự nghiệp, làm giàu không khó.

Tuổi Dần

Tam Hợp cục mang tới thuận lợi trong sự nghiệp của người tuổi Dần nhờ những suy nghĩ đột phá, sáng tạo. Đây là cát vận, bạn cần tận dụng để vươn lên tạo dựng chỗ đứng trong sự nghiệp. Nếu đang có cạnh tranh thì bạn nắm phần thắng nhiều hơn.

Lại thêm Thiên Ấn nhập cục giúp những chú Hổ rất vượng quý nhân, luôn nhận được những sự trợ giúp rất kịp thời. Hôm nay quả là một ngày may mắn đủ đường với bạn. Phương diện nào cũng tốt nhưng không thể ỷ lại vào vận may mà lười biếng. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn sẽ chểnh mảng, đánh mất thành qua bao lâu nay tích cóp được nên hãy chú tâm hơn nhé.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão có Lục Hợp quý nhân chỉ lối, gia đình là hậu phương vững chắc để những chú Mèo yên tâm phấn đấu cho công danh sự nghiệp.

Với người làm kinh doanh, chuyện làm ăn tiến triển tốt đẹp, các đối tác đều cảm nhận được thành ý của con giáp này, giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn. Vận may tài lộc của tuổi Mão cũng đến từ đây, hãy nắm giữ cơ hội của mình nhé.

Với người làm công ăn lương, Chính Ấn giúp con giáp may mắn được đánh giá cao về năng lực cá nhân cũng như tinh thần cống hiến hết mình vì công việc. Rất có thể trong thời gian tới bạn sẽ được giao thêm trọng trách, cần cố gắng thể hiện để giành lấy cơ hội thăng tiến.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thực Thần nhập cục mang tới cho người tuổi Tuất những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn. Cơ hội làm giàu đang ở rất gần với con giáp này, bạn tìm ra con đường phù hợp nhất để cải thiện tài chính và tràn ngập tự tin rằng mình sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu mình mong muốn.

Con giáp này hãy mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình đi nhé. Đừng quá lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, đôi khi chúng ta cần phải mạo hiểm mới có được thành công như mong muốn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp chờ đợi để đếm tiền, 'nằm duỗi mà ăn', sung sướng không ai bì kịp trong nửa đầu tháng 11

3 con giáp chờ đợi để đếm tiền, 'nằm duỗi mà ăn', sung sướng không ai bì kịp trong nửa đầu tháng 11

Tháng 11 tiền về như nước, 3 con giáp may mắn chuẩn bị tâm thế 'nằm duỗi mà ăn', sung sướng không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi thứ Sáu con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 39 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng