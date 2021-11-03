3 con giáp chờ đợi để đếm tiền, 'nằm duỗi mà ăn', sung sướng không ai bì kịp trong nửa đầu tháng 11

Tâm linh - Tử vi 03/11/2021 16:30

Tháng 11 tiền về như nước, 3 con giáp may mắn chuẩn bị tâm thế 'nằm duỗi mà ăn', sung sướng không ai bằng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có tính cách ngay thẳng nhưng tính tình lại thay đổi thất thường. Họ cư xử với mọi người rộng lượng, tốt bụng nên rất được lòng mọi người. 

Đầu tháng 11 này, con giáp tuổi Dậu có sự khởi sắc, tuy nhiên tài chính vẫn không được dư dả lắm. Muốn được sung túc, khôi phục lại kinh tế như lúc giàu có thì cần phải có thời gian tích lũy mới được.  

Con giáp may mắn cần nhanh nhạy nắm bắt các cơ hội kiếm tiền thì mới có khả năng tích lũy tài sản, giàu có trong thời gian tới. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, tài giỏi, đầu óc cực kỳ nhanh nhạy, khả năng ứng cứu khẩn cấp cũng rất mạnh mẽ. Họ không dễ lùi bước trước khó khăn, thường có thể tìm được cách để giành thắng lợi cuối cùng.

Từ đầu tháng 11 năm 2021, Thần Tài ưu ái với con giáp tuổi Thân, tài lộc kếch xù, phúc lộc vẹn toàn. 

Cộng với khả năng làm việc xuất sắc và chỉ số IQ cao, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài lộc nối tiếp nhau. Họ luôn tìm thấy cơ hội kiếm tiền, kinh doanh nhanh hơn những người khác một bước. Của cải của họ trong thời gian tới càng thêm sung túc, túi tiền rủng rỉnh. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi không thiếu tiền bạc, đối nhân xử thế chu đáo, ra tay rộng rãi. Cũng nhờ tính cách này mà họ thu hút được quý nhân chú ý, nhận được sự trợ giúp cần thiết khi khó khăn. 

Thời gian tới đây, sự nghiệp của người tuổi Mùi càng được khuếch đại, khả năng kiếm tiền nhiều hơn. Những nỗ lực không ngừng của con giáp tuổi Mùi cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Tin vui sẽ tiếp tục nối tiếp nhau trong tương lai. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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