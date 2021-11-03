Hai tuần đầu tiên của tháng 11, 3 con giáp may mắn phúc khí dâng trào, làm ăn khấm khá, hầu bao lúc nào cũng căng chặt kim tiền

Tâm linh - Tử vi 03/11/2021 12:01

Hai tuần đầu tiên của tháng 11 sẽ là thời điểm vàng cho 3 con giáp may mắn có được những bước phá mới trong công việc và đạt được những thành tựu xứng đáng.

Tuổi Dần

Trời sinh cho người tuổi Dần bản tính chịu khó, luôn chăm chỉ hết mình với công việc, nay còn được phúc khí dồi dào, may mắn hội tụ thì chắc rằng những dự định mà con giáp này đề ra sẽ sớm ngày đạt được. Dần bắt đầu có được những bước tiến thần tốc trên con đường sự nghiệp của mình, dù có bao nhiêu khó khăn cản bước thì con giáp nay cũng vượt qua một cách dễ dàng. Vấn đề chi tiêu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với chủ mệnh vì những khoản thu nhập hàng tháng cũng tăng lên nhanh chóng, giúp con giáp có được cuộc sống sung túc, đủ đầy trong thời gian tới.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hai tuần đầu tiên của tháng 11, vận trình của người tuổi Mùi sẽ rực ánh hào quang do được Phúc tinh soi chiếu. Vạn sự cũng bắt đầu diễn ra như ý của Mùi, bao nhiêu dự định cho tương lai điều được thực hiện bằng hết. Chưa kể trên con đường sự nghiệp của con giáp này mỗi khi gặp phải khó khăn cản trở đều sẽ được quý nhân sẽ xuất hiện và hỗ trợ hết mình có thể. Chỉ cần Mùi nỗ lực hết mình trong khoảng thời gian này thì đến hết năm sẽ có của ăn của để, tiền bạc lúc nào cũng dư dả.

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con giap man man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sẽ là con giáp may mắn nhất trong hai tuần đầu tiên của tháng 11 tới đây. Trên mọi phương diện, con giáp này luôn có được những thành công nhất định. Nhờ được Cát tinh nâng đỡ mà con giáp làm đâu thắng đó và luôn có được những kết quả khả quan. Thu nhập của Hợi cũng vì thế mà dần được cải thiện. Đặc biệt, con giáp này còn có thể nhận được nhận được một khoản tiền lớn từ người thân hay những cố nhân mà mình từng giúp đỡ.

con giap man man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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