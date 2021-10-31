Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của 12 con giáp: Tý - Mão vận trình thăng tiến, hưởng lộc trời ban, Tỵ tiểu nhân đeo bám, Dậu tài chính khó khăn

Tâm linh - Tử vi 31/10/2021 07:00

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Mão sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh tha hồ chi tiêu. Trong khi đó, Tỵ bị tiểu nhân quấy phá, Dậu cẩn thận chi tiêu.

Xem tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất. 

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Tý

Người tuổi Tý vận trình suôn sẻ, phát tài phát lộc trong thứ Hai ngày 1/11. Mọi việc đang tiến triển đúng theo kế hoạch mà bạn đã đặt ra. Con đường tài lộc của con giáp cũng trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Các khoản thu liên tục gia tăng khiến tài khoản của bạn nhiều lên trông thấy. 

Nếu đang ấp ủ một dự định nào đó, bản mệnh có thể bắt tay vào tiến hành ngay từ bây giờ vì sắp tới sẽ có nhiều cơ hội để con giáp thăng tiến.

tu vi thu hai ngay 1112021 cua 12 con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Sửu

Bước sang thứ Hai, vận thế của người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, may mắn ùn ùn kéo đến. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, con giáp sẽ được cấp trên cất nhắc, trọng dụng, nên nhanh chóng được thăng quan tiến chức. Ngoài ra, con giáp này còn được bạn bè mang lại rất nhiều thông tin có lợi về kinh doanh nên có thể khởi nghiệp, tự tạo hướng đi riêng trong tương lai.

Sửu có thể có dịp hội ngộ cố nhân hay nhận tiền tài do người xung quanh mang lại. Nhìn chung, thời vận đang lên, con giáp có được phúc khí hơn vạn người.

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Dần

Theo tử vi, vào thứ Hai đầu tuần, người tuổi Dần vận trình ảm đạm, tà khí vây quanh. Công việc liên tục gặp trở ngại khiến con giáp này chịu không ít áp lực về tinh thần. Bạn thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Chưa kể, kẻ xấu luôn rình rập nhằm chiếm đoạt mọi tâm huyết mà bạn gây dựng từ bấy lâu nay. Dần là cần hành xử một cách cẩn trọng, chớ để lộ bất cứ sơ hở nào. 

Ngoài ra, bất cứ quyết định nào đưa ra trong thời điểm này cũng có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai sau này, Dần hãy suy nghĩ thật kỹ để không phải hối hận về sau.

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão trong thứ Hai ngày càng thăng tiến. Mọi khó khăn đeo bám trước giờ đều như được trút xuống hết, để con giáp vững vàng mà vươn đến thành công. Công việc làm ăn của Mão sẽ ngày càng xuôi thuận, dễ dàng, con đường phát triển trãi rộng thênh thang. Đây chắc rằng là giai đoạn đẹp nhất trong năm cho con giáp may mắn này thể hiện bản thân và phát huy hết được năng lực của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Thìn

Trong thứ Hai, người tuổi Thìn sẽ được Cát Tinh ban phước mà dẫn lối đến những bến bờ thành công. Con giáp nhanh chóng đạt được những lợi thành tựu ban đầu và thu về những khoản lợi như ý. 

Chưa kể con đường thăng tiến của Thìncũng được mở rộng không ngừng. Sự nghiệp của con giáp còn trở nên vững chắc hơn khi bao nhiêu khó khăn ập đến đều được quý nhân tương trợ, giúp đỡ hết mình.

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ  có khả năng đối mặt với nhiều vận xui tài lộc vào thứ Hai. Bạn đang trở thành đối tượng bị tiểu nhân nhòm ngó, tìm cách ám hại. Với những đối tác, khách hàng mà bạn đang làm việc cùng, nếu không giải quyết được, hãy nhờ luật pháp can thiệp. Tỵ nên tỉnh táo nhìn nhận đâu là bạn đâu là thù kẻo tin lầm người rồi tiêu tan sự nghiệp.

Nếu cần thiết, Tỵ hãy cho mình thời gian nghỉ ngơi để thư giãn tinh thần, tập trung cho một tuần làm việc mới năng suất và hiệu quả hơn.

tu vi thu hai ngay 1112021 cua 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn muốn tiến lên phía trước, luôn muốn là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, được thể hiện bản thân nhưng lại vì tính cách nóng vội mà không ít lần bị lợi dụng, đánh mất cơ hội. Đặc biệt, vào thứ Hai, vận thế lao đao đặc biệt tài vận của con giáp này lao dốc không phanh. Con giáp này nên cẩn thận khi ký kết hợp đồng, tránh bị lừa gạt mà dẫn đến tranh chấp, kiện tụng về tiền bạc. Thời vận đi xuống, Ngọ muốn làm gì cũng cần suy tính trước sau.

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Mùi

Vào thứ Hai, những mối quan hệ tốt đẹp trước đây tạo dựng được sẽ giúp người tuổi Mùi có cơ hội tạo đột phá trong cuộc sống, công việc, thu nhập. Kể từ đây, con giáp này sẽ có một khoản thời gian sung túc, giàu sang và hạnh phúc viên mãn. Vận đào hoa cũng đang đến với con giáp này. Nếu ai đang độc thân hãy tạo cơ hội giao lưu để gặp được tình yêu đích thực càng sớm càng tốt. Việc "phô trương" những ưu thế để thu hút những đối tượng tiềm năng, giúp con giáp có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. 

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Thân

Tài vận của người tuổi Thân vào thứ Hai lao dốc không phanh, phát sinh vô số các khoản phải chi ngoài dự kiến. Đặc biệt sự bảo thủ đã cản trở việc tham gia đầu tư thu lời, nên con giáp này khó có thể lấp đầy túi tiền đang vơi của bản thân. Bạn cần sửa đổi ngay nhược điểm này để tranh mất đi những cơ hội thăng tiến phía trước.

Ngoài ra, bị Hung tinh chiếu rọi khiến người tuổi Thân gặp khó khăn trong việc tăng thêm thu nhập, khó mà cải thiện được tình hình tài chính. Con giáp nên chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng thiếu tốn sắp tới.

tu vi thu hai ngay 1112021 cua 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Dậu

Tử vi cho thấy công việc của Dậu có thể bị đình trệ. Lộ trình thăng quan tiến chức của Dậu trong giai đoạn này trở nên mù mịt, không mấy khả quan. Ngoài ra, thời điểm này Dậu còn gặp khó khăn về tài chính. Các khoản thu nhập ít dần khiến bản mệnh nhiều lần phải dùng tới khoản tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Dậu đừng quá lo lắng vì đây chỉ là những khó khăn trước mắt. Nếu có thể vượt qua, Dậu sẽ phất lên nhanh chóng, cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Tuất

Bước sang tuần mới, mọi sự cố gắng trước đây của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. Không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong công việc, Tuất còn được hưởng mức thù lao, mức thu nhập khổng lồ ngoài mong đợi. Tiền bạc rủng rỉnh giúp cho con giáp này không cần lo lắng về tài chính trong một khoảng thời gian dài sau này. Đặc biệt, ở một số trường hợp, người tuổi Tuất được về nhà mới, liên tục đón tin vui, tiền tài mời gọi. 

Tử vi thứ Hai ngày 1/11/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi làm việc có kế hoạch nên rất biết cách sắp xếp thời gian cho công việc và cuộc sống của mình. Những thành công trước nay là điều không khó đạt được với Hợi. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, con giáp nên chú ý mở rộng mối quan hệ vì không biết chừng sẽ rất có lợi cho con đường thăng tiến của bạn trong thời gian tới.

Đường tình duyên của Hợi có phần ảm đạm. Đôi lứa dễ vướng hiểu lầm, Người độc thân vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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