Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của 12 con giáp: Dần - Mão làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc, Thìn cẩn thận vạ miệng, Tuất tiểu nhân đeo bám

Vào thứ Bảy này, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con giáp có cơ hội làm ăn lớn giúp mở mang sự nghiệp, khẳng định vị thế của bản thân. Người tuổi Tý có thể chạm đến những thành công mà rất ít người cùng thời có được. Con giáp kiếm được rất nhiều tiền nên phất lên nhanh chóng, cuộc sống thoải mái không cần lo nghĩ. Nếu biết cố gắng, Tý sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục trong thời gian tới.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Ngoài ra, con giáp cũng biết tự kiềm chế cơn nóng giận của mình. Đừng vì một phút bốc đồng mà khiến tình cảm giữa bạn và những người xung quanh bị rạn nứt. Con giáp hãy học cách lắng nghe nhiều hơn.

Người tuổi Sửu nên quan tâm đến vấn đề tiền bạc trong thứ Bảy này. Sự tiêu xài quá tay đã khiến tình hình tài chính của con giáp bị mất cân bằng, dẫn đến thiếu hụt trầm trọng. Sửu cần lập danh sách chi tiêu hợp lý nếu không muốn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Dần

Người tuổi Dần có một ngày cuối tuần thuận buồm xuôi gió. Con giáp thậm chí chả cần làm gì thì tiền tài cũng tự đến. Ngoài công việc chính, sự hồi sinh bất ngờ của một vài dự án trong quá khứ cũng mang lại cho bạn lợi nhuận không hề nhỏ. Con giáp có thể suy nghĩ đến việc tái đầu tư để tiếp tục thu lời. Nhìn chung, trong giai đoạn này, người tuổi Dần có cuộc sống thoải mái, chẳng lo kinh tế.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Mão

Được Thần May mắn chiếu cố, người tuổi Mão có cơ hội phát tài phát lộc. Thời gian trước, con giáp đã chịu không ít vất vả khi liên tục gánh chịu hiểu làm và điều tiếng trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau cơn mưa trời lại sáng, bản mệnh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng vì đã không bỏ cuộc. Tiền tài một khi đã đến thì nhiều vô kể. Con giáp có khả năng sẽ phất lên chỉ trong một đêm.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Thìn

Vào thứ Bảy, người tuổi Thìn cẩn thận vạ miệng, không nên ăn nói tùy hứng. Nếu bản mệnh chỉ nói mà không nghĩ sẽ dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Con giáp dễ bị cuốn vào những tranh chấp, kiện tụng giữa những người thân thiết xung quanh. Tình cảm một khi đã sứt mẻ sẽ không thể hàn gắn. Suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn là lời khuyên hữu ích nhất cho Thìn lúc này.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Bảy, người tuổi Tỵ giải quyết được hết khúc mắc tồn đọng với đồng nghiệp, chuyển bại thành thắng, đi đến đâu cũng suôn sẻ trong việc kiếm tiền, tăng thu nhập. Ngoài ra, vào độ cuối ngày là lúc tài khí hưng thịnh nhất, Tỵ có khả năng sẽ nhận được tiền của bất ngờ từ người khác mang lại. Nhìn chung, thứ Bảy là một ngày đáng mong chờ với tuổi Tỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, vận trình của người tuổi Ngọ trong thứ Bảy này có nhiều biến động. Mọi thứ cứ đi chệch hướng khiến con giáp vô cùng mệt mỏi. Công việc xảy ra sai sót, những rạn nứt với đồng nghiệp cũng ngày một gia tăng. Con giáp chủ động kiềm chế cảm xúc, tập trung hơn vào phần việc của mình và né tránh những thị phi không cần thiết. Những xui rủi đến với bạn chỉ góp phần làm tiểu nhân thêm đắc ý mà thôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp vào thứ Bảy của tuổi Mùi còn nhiều ảm đạm. Tuổi Mùi làm việc mà không chuyên tâm, có sự lo lắng vô hình. Nhiều sự cố, sai lầm liên tiếp xảy ra làm bản mệnh mệt mỏi, mất tự tin. Con giáp mất dần sự tín nhiệm của cấp trên và có nguy cơ bị thay thế. Thời vận ảm đạm, con giáp cần nhanh chóng lấy lại phong độ, ứng phó với giông bão phía trước.

Con đường tài lộc của Mùi cũng không được suôn sẻ. Con giáp chưa thể phất lên ngay được mà phải chờ thêm một thời gian nữa. Vận trình đi xuống, Mùi nên tránh thị phi.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Thân

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Thân, đặc biệt là với những ai chưa lập gia đình. Hãy cởi mở với những người xung quanh và cho họ cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn Thân nhé. “Người ấy”, có thể đến bất kỳ lúc nào. Nếu là người đã có gia đình, hạnh phúc viên mãn hiện tại của bạn khiến nhiều người ganh tỵ.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Dậu

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Dậu vận trình khai thông, công danh khởi sắc. Con giáp được quý nhân phù trợ nên làm ăn phát đạt, không phải bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn thu về không ít khoản thu, làm dày các khoản tích lũy của bản thân.

Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với người tuổi Dậu, người còn độc thân khả năng cao sẽ tìm được chân ái của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Tuất

Thứ Bảy dự đoán là một ngày không yên ổn đối với tuổi Tuất. Bản mệnh thị phi vây quanh do có kẻ tiểu nhân giở trò. Những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu là người ngay thẳng, con giáp sẽ nhanh chóng được “rửa oan” nhanh thôi.

Mệnh chủ luôn nhận được sự ủng hộ hết mình từ nửa kia. Đừng ngại ngần tâm sự với người ấy vì biết đâu bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên bổ ích.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/10/2021 của tuổi Hợi

Trong ngày thứ Bảy, người tuổi Hợi sẽ có cơ hội thể hiện tài năng cũng như phát huy được năng lực của bản thân. Con giáp khẳng định được vị trí của bản thân và gia tăng thu nhập một cách nhanh chóng.

Có thể nói, cuộc sống tuyệt vời của tương lai đang chờ đợi bạn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không được chủ quan mà phải tập trung cố gắng cho một tương lai rộng mở.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.