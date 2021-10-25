Tử vi tháng 11, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền tài vượng phát khiến khối người ngưỡng mộ

Bước sang tháng 11, 3 con giáp may mắn khai thông vận mệnh, ăn nên làm ra, tiền tài ồ ạt kéo đến nhà.

Tuổi Mùi

Tháng 11 là thời điểm đại vận đỉnh phát của người tuổi Mùi. Con giáp này không chỉ được bạn bè, người thân hết lòng giúp đỡ mà còn có quý nhân đem lại cơ hội có lợi về tài chính. Mùi có thể thuận lợi khởi nghiệp, hay thoải mái bỏ tiền ra đầu tư thu lời, tiền bạc không còn là vấn đề phải đau đầu nữa.

Ngoài ra, con đường tình duyên của con giáp cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Mùi còn độc thân khả năng cao sẽ tìm được chân ái của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang tháng mới, người tuổi Ngọ cát tinh chiếu mệnh, mang đến nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Con giáp được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều vị trí quan trọng, tạo điều kiện cho Ngọ chứng minh năng lực của bản thân, nâng cao lương thưởng. Con giáp này nếu biết nắm bắt thì có thể không phải lo về tài chính cho đến hết năm.

Đặc biệt, thời gian này, không chỉ giàu có về tiền bạc mà người tuổi Ngọ còn thuận buồm xuôi gió trong các mối quan hệ xã hội. Con giáp có thể gặp được nhiều người bạn mới sẵn sàng tương trợ trên con đường sự nghiệp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong tháng 11 không ngừng khẳng định được năng lực bản thân, tỏa sáng trong công việc, cơ hội tăng lương, tăng thưởng cuối năm chắc chắn sẽ nắm trong tay. Được quý nhân phù trợ, con giáp may mắn đạt được những thành tựu đột phá mà ít người có được.

Ngoài ra, thời gian này, người tuổi Thìn còn may mắn có cơ hội trúng thưởng với giải thưởng không nhỏ, cuộc sống sẽ được cải thiện một cách đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-thang-11-3-con-giap-may-man-lam-an-phat-dat-tien-tai-vuong-phat-khien-khoi-nguoi-nguong-mo-432953.html