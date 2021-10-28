Bước sang tháng mới , 3 con giáp may mắn bỗng 'cá chép hóa rồng' làm ăn phấn khởi, tiền bạc đầy kho, khỏi lo thất bại

Tâm linh - Tử vi 28/10/2021 11:58

Vừa bước sáng tháng mới, 3 con giáp may mắn sẽ có đạt được những nguyên vọng mà mình mong muốn bấy lâu một cách dễ dàng.

Tuổi Mão

Khi tháng mới vừa sang, vận mệnh của người tuổi Mão như được xoay chiều, bao nhiêu vận đen giăng kín con đường sự nghiệp của con giáp này như được xua tan đi hết, mà mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp sau này. Bắt đầu với những thành công nhỏ trong công việc lẫn cuộc sống, giúp con giáp này khẳng định bản thân và có thể được đề bạc lên các vị trí làm việc cao hơn.

Vấn đề tiền bạc của Mão cũng được giải quyết bằng những khoản thu nhập tăng đều mỗi tháng. Nếu cứ giữ vững "phong độ " thế này thì đến hết năm nay nhà đẹp xe to đều bị Mão thâu tóm bằng hết. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang tháng 11, người tuổi Dậu " cá chép hóa rồng" và mở ra một tương lai xán lạn phía trước. Bao nhiêu có gắn của con giáp may mắn này đều được đền đáp một cách xứng đáng, Dậu được thắng lên các chức vụ cao trong công ty, thoát khỏi môi trường làm việc độc hại trước kia.

May mắn còn đến với Dậu trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, nếu chủ mệnh có ý mở thêm kinh doanh để tăng thêm thu nhập thì chắc rằng sẽ thuận bườm xuôi gió, mua may bắn đắt.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào tháng 11, người tuổi Hợi lại tiếp tục được Cát Tinh soi sáng, ban cho ngàn vạn may mắn, phước lành. Luôn đạt được thành công một cách dễ dàng, cứ hễ con giáp này ra sức đầu tư làm việc ở vào lĩnh vực nào là sẽ đại thắng ở lĩnh vực đó. Tiền tài của cải như bị Hợi gánh hết về nhà. Dù vậy nhưng người mệnh Hợi vẫn nên lợi dụng thời thì sự nghiệp này mà tập trung làm ăn, phát triển công việc để không phụ lại cái "phúc" mà ơn trên ban xuống.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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