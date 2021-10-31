Đầu tháng 11, đại nạn sẽ ập đến với 3 con giáp xui xẻo, tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc không phanh

Tâm linh - Tử vi 31/10/2021 11:52

Đầu tháng 11, 3 con giáp xui xẻo sẽ liên tục gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, sự nghiệp bỗng chốc bị chững lại do các tác động tiêu cực từ môi trường ngoài.

Tuổi Thìn 

Đầu tháng 11, sẽ là thời điểm chấm dứt chuỗi ngày may mắn, tài lộc của người tuổi Thìn. Bởi lẽ, con giáp xui xẻo này đã bị Hung Tinh chiếu mệnh làm vận trình xoay chiều, tài lộc tụt dốc. Công việc của Thìn là phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất, bao nhiêu thành quả mà con giáp này gầy công xây dựng bấy lâu đều bị đạp đổ bằng hết, sự nghiệp cũng đứt đoạn, khó lòng phát triển thêm nữa. Nhưng chỉ cần chủ mệnh chịu khó làm ăn, vững tin với nghề mà vượt qua được giai đoạn khó khăn này thì chắc rằng một tương lai tương sáng sẽ lại mở ra.

Đầu tháng 11, đại nạn sẽ ập đến với 3 con giáp xui xẻo, tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc không phanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp đã phải chịu ảnh hưởng rất nhiều do tác động của các yếu tố khách quan trong một thời gian dài, làm con đường sự nghiệp bị đứt đoạn. Thì vào đầu tháng 11 tới đây, con giáp này có thể sẽ tiếp tục phải nhận thêm nhiều xui xẻo do vận đen cứ đeo bám không thôi. Điều tệ nhất với những người mệnh Tuất làm công ăn lương là mất luôn công việc hiện tại, còn nếu Tuất làm kinh doanh buôn bán thì bị phát sản, phải bỏ đi hết hoài bảo của mình. Nhưng Tuất cũng đừng quá lo lắng vì khi rẻ hướng sang công việc mới thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn và có được những thành công xứng đáng.

Đầu tháng 11, đại nạn sẽ ập đến với 3 con giáp xui xẻo, tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc không phanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Có thể nói Tý là con giáp ít gặp xui xẻo nhất trong bộ 3 con giáp đen vận nhất vào đầu tháng 11. Vì những khó khăn của gặp phải đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong quá trình làm việc với các đồng nghiệp xung quanh. Nhưng dù con giáp này có bị kẻ gian bài mưu, đạp đổ sự nghiệp thì cũng sớm ngày khôi phục và phát triển lên tiếp. Tốt hơn hết, Tý nên giữ thái độ ôn hòa với mọi người, tránh những va chạm không đáng có, để không làm mất lòng nhau. 

Đầu tháng 11, đại nạn sẽ ập đến với 3 con giáp xui xẻo, tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc không phanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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