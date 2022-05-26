Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/5/2022, Thiên tinh ngăn trở tài lộc, 3 con giáp thắt lưng buộc bụng, ăn tiêu dè sẻn vì cướng phải họa phá TÀI, dễ rỗng túi bất ngờ, sự nghiệp lao đao

Tâm linh - Tử vi 26/05/2022 11:49

Thứ Sáu 27/5/2022, 3 con giáp xui xẻo thắt lưng buộc bụng, ăn tiêu dè sẻn vì cướng phải họa phá TÀI, dễ rỗng túi bất ngờ, sự nghiệp lao đao.

Tuổi Dần

Tỵ Dần Tương Hại báo hiệu người tuổi Dần sẽ phải khá đau đầu trong hôm nay khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn. Bạn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, vì thế đừng đưa ra những quyết định quá nóng vội khi gặp kích động, biết đâu bản mệnh sẽ vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.

Thương Quan cũng nhắc nhở trong ngày hôm nay, bản mệnh không nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó. Khi tiếp nhận hoặc giải quyết việc gì, con giáp xui xẻo cần lắng nghe nhiều chiều chứ không nên chủ quan tin theo điều mình muốn tin.

con giap xui xeo 1
Thương Quan cũng nhắc nhở trong ngày hôm nay, bản mệnh không nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với người tuổi Mùi, Thiên Quan kéo theo những mối thị phi ập tới, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này không được thuận lợi. Nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bản mệnh chưa tìm được cách khống chế tình hình mà không khiến cho tình hình ngày càng xấu đi.

Thời điểm này còn có điềm báo tiểu nhân rình rập. Lời khuyên dành cho những chú Dê là bạn nên tập trung hơn trong công việc hàng ngày. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ lợi dụng những kẽ hở sai sót do bạn tạo ra để gây chuyện, tốt nhất là phòng còn hơn tránh.

con giap xui xeo 2
Thời điểm này còn có điềm báo tiểu nhân rình rập. Lời khuyên dành cho những chú Dê là bạn nên tập trung hơn trong công việc hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tỵ Hợi Tương Xung báo hiệu người tuổi Hợi sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình, phiền não. Công việc phát sinh sự cố bất ngờ, dù bản thân bạn đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhưng xem chừng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Mọi việc đều cần phải có thời gian và quá trình thực hiện, đừng quá nóng vội.

Đã vậy, tài lộc của bản mệnh còn có nguy cơ bị đe dọa do ảnh hưởng của Kiếp Tài. Họa phá tài hao tài đã rất rõ ràng, con giáp này cần có biện pháp tích cực để thắt chặt chi tiêu, giữ tài lộc tích tụ, tránh cho tiền bạc tiêu tan ngay trong tức khắc.

con giap xui xeo 3
Tỵ Hợi Tương Xung báo hiệu người tuổi Hợi sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình, phiền não - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi thứ Sáu tâm linh tử vi tử vi ngày 27/5/2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới