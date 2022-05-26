Tử vi thứ Sáu 27/5/2022 của 12 con giáp: Mão - Tỵ thu nhập ổn định, tài vận lên hương, phú quý ngất trời, Mùi - Hợi vận xui đeo bám, hầu bao lép kẹp, khó lòng tháo gỡ đen đủi

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Tỷ Kiên chiếu mệnh mang tới cho người tuổi Tý thêm sự quyết đoán để lựa chọn những điều phù hợp nhất với bản thân mình. Hơn ai hết, bản thân con giáp này hiểu mình cần gì, muốn gì và có thể làm được gì nên rất tự tin với quyết định của mình.

Tuy nhiên, dù có tham vọng lớn nhưng bản mệnh phải biết tiết chế, thể hiện sự khiêm tốn để được yêu mến. Không phủ nhận bạn có năng lực cao và hiểu biết rộng rãi nhưng vẫn cần chừng mực, không nên phô trương quá nhiều, kẻo sẽ chuốc lấy phiền toái.

Cục diện Tam Hợp dự báo thứ sáu này với người tuổi Sửu là một ngày vượng nhân duyên, mối quan hệ với những người xung quanh rất hòa nhã tốt đẹp, tạo nên bầu không khí hòa đồng thoải mái. Bạn đi tới đâu cũng được quý mến và trở thành người gây ấn tượng tích cực bằng sự chân thành và cư xử duyên dáng của mình.

Tuy nhiên, Thiên Quan cảnh báo những chú Trâu cần đề phòng một số mối quan hệ mới chớm nở của mình. Rất có thể ẩn dưới vẻ tươi cười bên ngoài của ai đó là lòng dạ tiểu nhân, tiếp cận bạn chỉ để hòng chiếm đoạt được món lợi nào đó mà thôi.

Tuổi Dần

Tỵ Dần Tương Hại báo hiệu người tuổi Dần sẽ phải khá đau đầu trong hôm nay khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn. Bạn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, vì thế đừng đưa ra những quyết định quá nóng vội khi gặp kích động, biết đâu bản mệnh sẽ vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.

Thương Quan cũng nhắc nhở trong ngày hôm nay, bản mệnh không nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó. Khi tiếp nhận hoặc giải quyết việc gì, bản mệnh cần lắng nghe nhiều chiều chứ không nên chủ quan tin theo điều mình muốn tin.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần xuất hiện trong tử vi thứ Sáu của người tuổi Mão giúp con giáp này nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay, nhất là nếu bạn là người làm trong các ngành nghề tự do. Bản mệnh sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của mình.

Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Tuổi Thìn

Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi Thìn có một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn, nhờ vậy mà hiệu suất được cải thiện rất rõ. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải mở rộng suy nghĩ của mình, tránh những quan điểm phiến diện, cố hữu khiến bạn khó linh hoạt trong công việc.

Sự cứng nhắc và thiếu linh hoạt đôi khi sẽ trở thành điểm yếu mà đối thủ luôn tận dụng để gây khó dễ cho những chú Rồng. Hãy mở rộng tư tưởng và cư xử một cách khéo léo hơn để tạo dựng ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Tuổi Tỵ

Chính Tài che chở, người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể yên tâm khi hiện tại bạn đang có thu nhập ổn định, nhất là những người có công việc cố định. Biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm hợp lý, bản mệnh có cho mình những khoản tiền kha khá cho từng mục đích, không quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Trong ngày hôm nay con giáp này trở nên nóng nảy hơn bình thường, nói năng thiếu kiểm soát. Hãy hít thở 1 hơi thật sâu trước khi bạn định nổi giận, bởi lời nói lúc nóng giận có thể gây ra hậu quả khôn lường, gây tổn thương rất nhiều cho người đối diện, đặc biệt nếu đối phương là những người thân yêu của bạn sẽ rất khó để hàn gắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu người tuổi Ngọ trong hôm nay có điểm sáng về tài lộc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối đầu tư trước đó của mình. Ngoài ra, tài lộc còn đến từ sự trợ giúp từ gia đình bạn.

Bản mệnh cũng có thể thử vận may của mình trong ngày hôm nay, nhưng nên nhớ bạn không nên làm giàu theo phương thức này. Những nguồn tài sản có được không phải từ sức lao động chính đáng thường không thể bền lâu.

Tuổi Mùi

Với người tuổi Mùi, Thiên Quan kéo theo những mối thị phi ập tới, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này không được thuận lợi. Nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bản mệnh chưa tìm được cách khống chế tình hình mà không khiến cho tình hình ngày càng xấu đi.

Thời điểm này còn có điềm báo tiểu nhân rình rập. Lời khuyên dành cho những chú Dê là bạn nên tập trung hơn trong công việc hàng ngày. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ lợi dụng những kẽ hở sai sót do bạn tạo ra để gây chuyện, tốt nhất là phòng còn hơn tránh.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân đang được Lục Hợp quý nhân che chở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt, có lẽ vì vậy mà nụ cười luôn hiện diện trên môi bạn cả ngày hôm nay.

Còn trong công việc, Chính Ấn mang tới cho bản mệnh nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ, cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến sớm trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày có Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn. Bạn dễ gặt hái được thành công trong công việc. Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người.

Hôm nay cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động kí kết, xã giao. Bản mệnh có thể gặp được một đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Chính Quan nhập cục, tuổi Tuất dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Bản mệnh chăm chỉ cần cù, làm tốt việc của mình thì tất sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Con giáp này ngày càng được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Hãy chuẩn bị tinh thần để có những bước tiến mới nhé.

Thời gian này có thể bạn sẽ thấy áp lực đè nặng lên vai nhưng bản mệnh không vì thế mà nao núng. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc một cách xuất sắc, không phụ lòng mong đợi của cấp trên, con đường tiến thân càng thêm thênh thang.

Tuổi Hợi

Tỵ Hợi Tương Xung báo hiệu người tuổi Hợi sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình, phiền não. Công việc phát sinh sự cố bất ngờ, dù bản thân bạn đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhưng xem chừng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Mọi việc đều cần phải có thời gian và quá trình thực hiện, đừng quá nóng vội.

Đã vậy, tài lộc của bản mệnh còn có nguy cơ bị đe dọa do ảnh hưởng của Kiếp Tài. Họa phá tài hao tài đã rất rõ ràng, con giáp này cần có biện pháp tích cực để thắt chặt chi tiêu, giữ tài lộc tích tụ, tránh cho tiền bạc tiêu tan ngay trong tức khắc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.