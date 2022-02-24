Đúng ngày mai, Thứ Sáu 25/2/2022, nhiều nỗi buồn phiền, 3 con giáp lơ là, không phòng bị kẻ tiểu nhân, có nguy cơ hao tài tốn của, đẩy sự nghiệp trên bờ chênh vênh

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 14:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Sáu 25/2/2022, nhiều nỗi buồn phiền, 3 con giáp xui xẻo, lại thêm bản tính lơ là, không phòng bị kẻ tiểu nhân, có nguy cơ hao tài tốn của, xui rủi bủa vây.

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ dễ vướng vào rắc rối. Những lúc như vậy, bạn rất dễ to tiếng và nổi nóng với tất cả những người xung quanh mình dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Điều này khiến mọi người không muốn giao tiếp nhiều với bạn.

Thiên Quan còn nhắc nhở con giáp xui xẻo này nên tập trung hơn trong công việc, nếu không kẻ tiểu nhân sẽ nhân lúc bạn đang rối bời tâm trí này để cài bẫy, bản mệnh khó lòng mà thoát được.

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Hôm nay người tuổi Ngọ dễ vướng vào rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay tâm trạng của bản mệnh khá nặng nề do chịu nhiều nỗi buồn phiền nhưng không thể chia sẻ được với ai. Đôi lúc bạn quá thẳng thắn, nói năng thẳng tuột nên dễ làm mất lòng người khác.

Thêm nữa, sự cố chấp của bạn khiến cho mọi người dần xa lánh, bởi trong mắt họ, bạn chỉ cho mình là trung tâm vũ trụ, luôn cho mình là đúng mà chẳng chịu quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của những người khác.

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Hôm nay tâm trạng của bản mệnh khá nặng nề do chịu nhiều nỗi buồn phiền nhưng không thể chia sẻ được với ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi thứ 6 của người tuổi Thân như một lời nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận với tiền bạc của mình. Đừng vội vàng tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao chót vót từ người khác mà dốc hầu bao để đầu tư mù quáng, kẻo bị lừa không còn một đồng.

Đáng tiếc bản mệnh vẫn chưa có nhiều tin vui về tình cảm. Dường như tình yêu vẫn ở ngoài tầm với khiến bạn mãi chẳng thể chạm tay vào. Nhìn những cặp đôi tay trong tay ngoài kia, hạnh phúc ngập tràn giữa họ khiến bạn cũng muốn mình có được tình yêu như vậy.

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Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi thứ 6 của người tuổi Thân như một lời nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn thận với tiền bạc của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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