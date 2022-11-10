Đúng ngày mai, thứ Sáu 11/11/2022, vận trình ảm đạm khó lường, 3 con giáp tiền mất tật mang, công việc vướng phải rắc rối, làm mãi vẫn chưa trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 12:55

Thứ Sáu 11/11/2022, vận trình ảm đạm khó lường, 3 con giáp tiền mất tật mang, công việc vướng phải rắc rối, làm mãi vẫn chưa trả hết nợ nần.

Tuổi 

Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra không như mong đợi. Bản mệnh xung khắc cho thấy những mạo hiểm hay liều lĩnh của con giáp này có thể không mang lại những điều mà con giáp này mong. Do đó, tuổi Tý hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt hơn. Con giáp này còn không nên mua sắm vô tội vạ, hãy tính toán kỹ trước mọi quyết định kẻo mất tiền oan.

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng chưa xuất hiện điểm sáng. Người độc thân lo làm ăn, kiếm tiền mà không có thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương. Những người đã lập gia đình dễ dàng tìm lại được những cảm xúc mới mẻ thuở ban đầu.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 11/11/2022, vận trình ảm đạm khó lường, 3 con giáp tiền mất tật mang, công việc vướng phải rắc rối, làm mãi vẫn chưa trả hết nợ nần - Ảnh 1
Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra không như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không được khả quan và gặp trục trặc trong quá trình giải quyết vào thứ Sáu này. Họa tiểu nhân đeo bám, đố kỵ và cố tình gây khó dễ cho người tuổi này. Bản mệnh nếu không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, có sao nói vậy nhất định sẽ chuốc không ít rắc rối cho mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ gặp chút khó khăn. Tử vi cho biết sự khác biệt giữa thực tế và mong đợi có thể khiến chuyện tình cảm yêu đương của con giáp này gặp trở ngại. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn thỏa nếu bạn thành thật hơn với cảm xúc của mình.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 11/11/2022, vận trình ảm đạm khó lường, 3 con giáp tiền mất tật mang, công việc vướng phải rắc rối, làm mãi vẫn chưa trả hết nợ nần - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không được khả quan và gặp trục trặc trong quá trình giải quyết vào thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra bất hòa căng thẳng và không suôn sẻ. Tử vi ngày mới cho biết bạn vốn là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi để cho sự nóng nảy và bốc đồng của mình gây họa. Ngoài ra, con giáp này còn cần linh hoạt hơn để không bị động trong các tình huống. Đây không phải thời điểm thích hợp để bản mệnh đầu tư hay làm ăn gì.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh thiếu sự quan tâm do bạn luôn lao đầu vào công việc mỗi ngày. Tử vi khuyên con giáp này nên dành thêm thời gian cho người thân, vợ/chồng của mình. Việc ít quan tâm, sẻ chia đang vô hình trung tạo ra khoảng cách cho các thành viên.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 11/11/2022, vận trình ảm đạm khó lường, 3 con giáp tiền mất tật mang, công việc vướng phải rắc rối, làm mãi vẫn chưa trả hết nợ nần - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra bất hòa căng thẳng và không suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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