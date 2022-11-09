Đúng 16 giờ chiều ngày mai (10/11/2022), 3 con giáp công danh rộng mở, đường vàng hanh thông, của cải tự nhiên đến

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 14:56

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây công danh rộng mở, đường vàng hanh thông, của cải tự nhiên đến vào đúng 16 giờ chiều ngày 10/11.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông và hanh thông vào 16 giờ chiều ngày 10/11. Sự trợ vận của quý nhân giúp người tuổi này làm việc gì cũng “đầu xuôi, đuôi lọt”. Dù bản mệnh không cần bỏ nhiều công sức, song vẫn gặt hái nhiều thành công vượt ngoài mong đợi. Con giáp này không chỉ nhận được tin vui liên quan đến phương diện tài chính do Tài Thần mang đến mà còn nhận được lộc ăn uống trong ngày. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng trở nên tốt đẹp. Cách thể hiện tình cảm điềm đạm, nhẹ nhàng và không quá khoa trương của tuổi Sửu luôn có sức hút đặc biệt với những người xung quanh.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (10/11/2022), 3 con giáp công danh rộng mở, đường vàng hanh thông, của cải tự nhiên đến - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông và hanh thông vào 16 giờ chiều ngày 10/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Quý nhân nâng đỡ đem lại cho người tuổi Mùinhiều cơ hội làm ăn hiếm có. Đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng lại càng có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh khởi sắc và đón nhận nhiều tin vui. Các mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó dần được hóa giải ổn thỏa. Bản mệnh không còn phải bận lòng và lo lắng nhiều về những chuyện không đáng.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (10/11/2022), 3 con giáp công danh rộng mở, đường vàng hanh thông, của cải tự nhiên đến - Ảnh 2
Quý nhân nâng đỡ đem lại cho người tuổi Mùinhiều cơ hội làm ăn hiếm có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có nhiều công việc cần xử lý nhưng dưới sự hỗ trợ của đồng nghiệp, mọi việc trở nên rất nhẹ nhàng. Bản mệnh còn có thể giúp công ty kiếm được mối làm ăn lớn trong hôm nay. Tuy con giáp này không có nhiều nguồn thu nhưng biết cách cân bằng các khoản thu chi nên cuộc sống vẫn khá thoải mái. Bạn nên chủ động tìm kiếm đối tác để tăng thu nhập trong thời gian tới.

Vận tình cảm của bản mệnh chuyển biến tốt đẹp. Những cuộc cãi vã ít dần, mâu thuẫn nào cũng được hóa giải theo thời gian. Giữa các cặp đôi có sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (10/11/2022), 3 con giáp công danh rộng mở, đường vàng hanh thông, của cải tự nhiên đến - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ có nhiều công việc cần xử lý nhưng dưới sự hỗ trợ của đồng nghiệp, mọi việc trở nên rất nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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