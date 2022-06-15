Đúng ngày mai, thứ Năm 16/6/2022, Hung tinh đeo bám, 3 con giáp rơi vào BỂ KHỔ, tiền tài thất thoát, công sức bấy lâu đổ sông đổ biển

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày 16/6/2022 của 12 con giáp, Tương Phá khiến người tuổi Tý gặp phải nhiều khó khăn trong cục diện kinh doanh buôn bán. Dường như có kẻ xấu luôn tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc chẳng thể tiến triển như mong muốn.



Bên cạnh việc tìm xem ai là kẻ hãm hại mình, bạn cũng cần nhìn nhận lại bản thân xem công việc hiện tại có lỗ hổng ở đâu không. Những sơ hở đó đang tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng đấy. Kim sinh Thủy, may mắn rằng chuyện tình cảm của con giáp này phát triển rất hanh thông. Bạn nhận ra ai là người thật lòng với mình và cũng dành cho người ấy một tình cảm tương đương. Mối quan hệ của hai người rất đáng ngưỡng mộ đấy.

Tử vi ngày 16/6/2022 dự đoán 3 con giáp sẽ gặp xui xẻo khó lường. Bạn cần biết trước vận trình để chủ động trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão thường xuyên gặp phải mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là cấp dưới của mình. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần xem lại cách cư xử của bản thân, xem mình hành động như vậy có đúng đắn hay không.



Với người làm ăn, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu dừng bước vào lúc này thì mọi công lao của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Bạn nên nhắc nhở mình cố gắng, rồi sẽ thấy ánh sáng cuối con đường. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi.