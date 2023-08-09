Đúng ngày mai, thứ Năm 10/8/2023, thời tới cản không nổi, 3 con giáp là 'cỗ máy in tiền', công danh chạm đỉnh vượt bậc, phú quý ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 17:51

3 con giáp là 'cỗ máy in tiền', công danh chạm đỉnh vượt bậc, phú quý ngập tràn vào đúng ngày 10/8/2023.

Tuổi Dần

Quý nhân nâng đỡ, người tuổi Dần sẽ được tạo cơ hội phát huy năng lực khi đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính ứng dụng cao, thể hiện khả năng sáng tạo vô biên nhưng rất phù hợp với thực tế của mình. Tinh thần trách nhiệm cao cũng là điều mà bản mệnh được đánh giá tốt.

Bên cạnh đó, nhân duyên hài hòa giúp con giáp may mắn này có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Bạn có thể làm quen với những người tài giỏi mà bạn vốn ngưỡng mộ từ lâu trong công việc hoặc những đối tác làm ăn tiềm năng, hứa hẹn đem về lợi nhuận khả quan.

Đúng ngày mai, thứ Năm 10/8/2023, thời tới cản không nổi, 3 con giáp là 'cỗ máy in tiền', công danh chạm đỉnh vượt bậc, phú quý ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ ghi điểm nhờ sự khôn khéo trong các mối quan hệ trong thời điểm tới. Bản mệnh có thể nhìn nhận rõ ai là những người tốt bụng, chân thành và ai là những kẻ ích kỷ chỉ muốn làm lợi cho bản thân mình, nhờ thế mà có cách ứng xử cho phù hợp, không làm mất lòng ai nhưng cũng không để ai lợi dụng.

Ngoài ra, nhờ có những sáng kiến như vậy của con giáp này mà công việc tập thể được tiến hành một cách khá suôn sẻ. Mệnh chủ có thể yên tâm vì những cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến sẽ nằm trong tầm tay nếu bạn vẫn giữ vững đà này. Khi đó, thu nhập sẽ sớm được cải thiện.

Đúng ngày mai, thứ Năm 10/8/2023, thời tới cản không nổi, 3 con giáp là 'cỗ máy in tiền', công danh chạm đỉnh vượt bậc, phú quý ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Dậu có cơ hội gia tăng tiền bạc nhanh chóng khi ký kết được những hợp đồng làm ăn béo bở, hứa hẹn đạt lợi nhuận vô cùng khả quan. Có thể nói, việc kinh doanh đang có nhiều cơ hội “ngon ăn” nên bạn đừng chần chừ mà lỡ dở thời cơ trời cho như thế này.

Ngũ hành tương sinh giúp cho tình cảm êm ấm là điểm sáng duy nhất với tuổi này. Quan hệ của con giáp này với bạn đời của mình khá hài hòa. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhường nhịn nửa kia nhiều hơn, không nên làm mọi việc theo ý thích của mình, có như vậy thì vợ chồng mới không nảy sinh bất mãn.

 

Đúng ngày mai, thứ Năm 10/8/2023, thời tới cản không nổi, 3 con giáp là 'cỗ máy in tiền', công danh chạm đỉnh vượt bậc, phú quý ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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