Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023 Thần xui xẻo gọi tên, 3 con giáp chạy trời không khỏi nắng, nguy cơ rình rập

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, tuổi Thìn lâm Tự Hình nên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Bạn không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Công việc của những người tuổi Thìn có những thăng trầm bất ổn, bạn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không có ai chống lưng nên vất vả nhiều phần. Thời điểm này bạn phải tự lực cánh sinh hơn là có tâm lý trông chờ, dựa dẫm vào người khác.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, hung tinh chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân trong bóng tối luôn tìm đủ mọi cách để có thể hãm hại vùi dập tuổi Ngọ. Tốt nhất con giáp này nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kẻo lại bị vạ lây.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm lại thêm đào hoa sát rình rập, người có đôi có cặp cần đề phòng kẻ thứ ba có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngũ hành Thủy Hỏa xung khắc còn khiến cho tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt hơn trước.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, tuổi Mùi có thể bị tiểu nhân giở trò ám quẻ, gây nhiều trò phá phách trên đường công danh sự nghiệp. Thái độ thách thức của đối phương khiến con giáp này thấy cay cú và sinh tâm lý muốn ăn miếng trả miếng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tốt nhất là tuổi Mùi nên tập trung vào công việc chính, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy chia bè kết phái gây mất đoàn kết tập thể, bị kẻ xấu lợi dụng để hãm hại. Kết quả làm việc tốt sẽ giúp bản mệnh được công nhận và kẻ tiểu nhân tự động rút lui.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi có phần bảo thủ và cứng nhắc. Con giáp này có xu hướng áp đặt, kiểm soát nửa kia thái quá, sẵn sàng gạt bỏ ý kiến của đối phương mà không một lời giải thích. Nếu không sớm kiểm điểm bản thân, bản mệnh sẽ sớm tự tay phá hủy mối quan hệ của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo