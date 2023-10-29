Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023 Thần xui xẻo gọi tên, 3 con giáp chạy trời không khỏi nắng, nguy cơ rình rập

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 07:29

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, 3 con giáp này gặp nhiều khó khăn, trục trặc, mọi việc đều không thuận lợi như ý. Cẩn thận lúc này là việc cần thiết để hạn chế tối đa rủi ro.

 

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, tuổi Thìn lâm Tự Hình nên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Bạn không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023 Thần xui xẻo gọi tên, 3 con giáp chạy trời không khỏi nắng, nguy cơ rình rập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của những người tuổi Thìn có những thăng trầm bất ổn, bạn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không có ai chống lưng nên vất vả nhiều phần. Thời điểm này bạn phải tự lực cánh sinh hơn là có tâm lý trông chờ, dựa dẫm vào người khác.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, hung tinh chiếu mệnh, kẻ tiểu nhân trong bóng tối luôn tìm đủ mọi cách để có thể hãm hại vùi dập tuổi Ngọ. Tốt nhất con giáp này nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kẻo lại bị vạ lây.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023 Thần xui xẻo gọi tên, 3 con giáp chạy trời không khỏi nắng, nguy cơ rình rập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm lại thêm đào hoa sát rình rập, người có đôi có cặp cần đề phòng kẻ thứ ba có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngũ hành Thủy Hỏa xung khắc còn khiến cho tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt hơn trước.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023, tuổi Mùi có thể bị tiểu nhân giở trò ám quẻ, gây nhiều trò phá phách trên đường công danh sự nghiệp. Thái độ thách thức của đối phương khiến con giáp này thấy cay cú và sinh tâm lý muốn ăn miếng trả miếng.

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/10/2023 Thần xui xẻo gọi tên, 3 con giáp chạy trời không khỏi nắng, nguy cơ rình rập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tốt nhất là tuổi Mùi nên tập trung vào công việc chính, đừng để bị cuốn vào vòng xoáy chia bè kết phái gây mất đoàn kết tập thể, bị kẻ xấu lợi dụng để hãm hại. Kết quả làm việc tốt sẽ giúp bản mệnh được công nhận và kẻ tiểu nhân tự động rút lui.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi có phần bảo thủ và cứng nhắc. Con giáp này có xu hướng áp đặt, kiểm soát nửa kia thái quá, sẵn sàng gạt bỏ ý kiến của đối phương mà không một lời giải thích. Nếu không sớm kiểm điểm bản thân, bản mệnh sẽ sớm tự tay phá hủy mối quan hệ của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 23/10/2023, HUNG TINH ĐE DỌA, tài vận sa sút, công danh sự nghiệp bị ảnh hưởng

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 23/10/2023, HUNG TINH ĐE DỌA, tài vận sa sút, công danh sự nghiệp bị ảnh hưởng

Chia buồn với 3 con giáp kém may mắn trong đúng ngày mai, thứ Hai ngày 23/10/2023. Bản mệnh có thể gặp không ít khó khăn trong việc, cuộc sống, tài lộc và tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đúng ngày mai tử vi con giáp ngày thứ 2 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 47 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh