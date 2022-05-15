Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/5/2022, phú quý đứt đoạn, xui rủi ngập tràn, 3 con giáp Hung tinh soi chiếu, thiếu thốn trăm bề, sự nghiệp lung lay, tiền bạc cạn kiệt, thiếu thốn

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 12:16

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 16/5/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình u tối, tài lộc lung lay, lao dốc. Bản mệnh có thể đánh đổ cả sự nghiệp chỉ vì 1 phút sai lầm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình ảm đạm, cần cẩn trọng trước sau. Chuyện xấu tìm tới cửa liên tiếp còn vận may lại quá ít ỏi khiến con giáp liên tục thất bại Tử vi cho thấy có kẻ cố tình làm hại và gây cản trở cho công việc của bạn. Sự nghiệp vốn đang phát triển bỗng dưng chững lại ngày càng đi xuống. Nếu không chỉn chu hơn trong cách làm việc để hạn chế những lỗ hổng sai sót thì có thể bản mệnh sẽ phí hoài công sức bấy lâu nay.

Mối quan hệ tình đang có vài vấn đề khúc mắc. Dù không có mâu thuẫn gì quá lớn nhưng cũng khiến con giáp cảm thấy cảm giác an toàn và e sợ sẽ vuột mất hạnh phúc đang có.

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Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình ảm đạm, cần cẩn trọng trước sau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong thứ Hai, vận trình công việc của tuổi Dần không mấy thuận lợi. Con giáp vì không kiểm soát được lời ăn tiếng nói mà có thể gây ra những hậu quả không thể chấp nhận. Sự nóng giận của bản mệnh có thể làm tổn thương những người xung quanh. Chưa kể là cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, có phần “tự phát” và cố chấp còn không đem lại hiệu quả như mong đợi.

Vận trình tài lộc của con giáp cũng vì thế mà có nhiều xáo trộn. Thu nhập trở nên không ổn định. Bên cạnh việc kiếm tiền thì bản mệnh cần chú ý hơn tới việc giữ lại cho mình một khoản tích lũy vững vàng.

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Trong thứ Hai, vận trình công việc của tuổi Dần không mấy thuận lợi. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thứ Hai, người tuổi Dậu tiền tài hẩm hiu, vận trình xuống dốc. Con giáp xui xẻo này phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực của mọi người vì cách diễn đạt không khéo léo. Dù bạn là người có quyền có thể đi chăng nữa cũng không thể thích gì nói nấy, gây tổn thương cho người nghe. Đường tài lộc không được suôn sẻ. Con giáp chi quá nhiều khoản tiền không cần thiết trước đó nên vấn đề tài chính hiện tại đang thiếu hụt khá nhiều.

Con giáp này cũng có thể sẽ hơi buồn về chuyện tình cảm. Sự xuất hiện của một đối tượng không mong muốn khiến tình cảm của cặp đôi bị lung lay, con giáp hãy bình tĩnh giải quyết vấn đề theo cách êm đẹp nhất.

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Trong thứ Hai, người tuổi Dậu tiền tài hẩm hiu, vận trình xuống dốc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 16/5/2022 của 12 con giáp: Thìn - Thân phúc khí dồi dào, liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc, Tỵ vướng nhiều thị phi, chuyện xấu không ngừng đeo bám

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