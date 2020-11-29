Đúng ngày mai thứ Hai 30/11, 4 con giáp may mắn nhân 4 lần, tiền bạc tăng lên gấp 10 lần

Tâm linh - Tử vi 29/11/2020 06:15

Dưới đây là những con giáp may mắn tiền bạc đổ về như nước sông Đà, bản lĩnh cao ngút trời có thể hạ gục được nhiều đối thủ nặng ký đúng ngày mai thứ Hai 30/11.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi khá khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến. Vận trình của bạn khá thuận lợi, làm một hưởng mười, tha hồ tận hưởng lộc trời ban. Mùi không còn vướng phải bất cứ vướng mắc nào, không sợ tiểu nhân hãm hại hay cản đường như trước đây.

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Mùi là con giáp may mắn bậc nhất trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ nên thuận lợi. Khi xảy ra khó khăn, bạn đều được giúp sức nên không xảy ra nhiều rắc rối, trục trặc trong thời điểm này. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận lộc lớn trời ban.

Tuổi Tuất

Tuất được mệnh danh là con thần may mắn trong thời điểm này. Hễ bước ra đường là đón được lộc trời ban, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Nói chung vận trình của bạn không xảy ra bất cứ khó khăn nào, hãy thoải mái tận hưởng trong thời điểm vàng này.

Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng nhiều hơn. Người độc thân nên gặp gỡ nhiều người, tụ họp bạn bè để cho mình một cơ hội gặp được ý trung nhân.

Tuổi Hợi

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Hợi gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Hợi gặt hái khá nhiều thành công trong công việc. Bạn được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp yêu mến nên chuyện khó khăn gì cũng vượt qua được. Không những vậy chuyện tình cảm của bạn cũng như ý muốn, người độc thân có nhiều cơ hội thoát ế.

Những việc bạn làm đều được công nhận, ngày một thăng tiến lên cấp số nhân. Tài khoản trong ngân hàng cũng tăng đến mức đáng báo động. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, con đường tài lộc của bạn khá sáng chói, có nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ. Hễ bước ra đường là Thìn nhận được tin vui, lộc lá từ trên trời đổ xuống khiến bạn không kịp trở tay. Điều này giúp tinh thần và sức khỏe của bạn tốt hơn, không còn xảy ra bất cứ khó khăn, trở ngại nào như trước đây.

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Thìn có vận trình chạm đỉnh hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp may mắn, tiền bạc chạm đỉnh, không còn bất cứ khó khăn hay trục trặc nào xảy ra trong thời điểm này. Vì vậy hãy an tâm thực hiện những việc được giao.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi Chủ Nhật ngày 29/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý sao xấu chiếu mệnh, tuổi Sửu tiểu nhân chặn đường tài lộc

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