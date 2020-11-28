Đúng ngày mai Chủ Nhật 29/11, 4 con giáp đón song HỶ: Tiền tăng đều đều, công danh chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 28/11/2020 06:15

Dưới đây là những con giáp may mắn đúng ngày mai Chủ Nhật 29/11, tiền tăng lên đều đặn, công danh chạm đỉnh khiến thiên hạ ganh tỵ đỏ mắt.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, tài vận chạm nóc. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nên được nhiều người nể phục, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn gặp nhiều chuyện vui, tinh thần phấn chấn hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm vàng này.

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Mão là con giáp may mắn, tiền bạc đổ về tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày, Mão tìm được nguồn thu nhập. Được sao Thiên Hỷ chiếu mệnh nên vận trình của bạn tiền bạc chạm đỉnh, tiêu hoài không hết. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đổ về giúp vận trình của bạn ngày một thăng hoa hơn.

Tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ đường công danh nở rộ, tài chính tăng lên đều đều. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo nên được cấp trên công nhận. Bạn đối mặt với nhiều thử thách nhưng vẫn vượt qua dễ dàng và được cấp trên khen ngợi hết lời. Trong chuyện tình cảm, bạn nên thận trọng với kẻ thứ ba, mối quan hệ sẽ có nhiều chuyện trục trặc.

Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui đổ về trong thời điểm này. Những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay được thực hiện suôn sẻ, đạt thành tựu hơn bản thân mong đợi.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, công việc của Thân hoàn thành đúng tiến độ. Trong công việc, bạn có tinh thần phấn chấn nên làm việc gì cũng đạt được thành tựu lớn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình có nhiều niềm vui khi ở bên cạnh nhau.

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Thân tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho Thân nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Bạn nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ để không mắc những bệnh vặt ảnh hưởng đến những dự án đang phụ trách trong thời điểm này.

Tuổi Tuất

Tuất bị tiểu nhân cản đường thăng tiến nhưng với bản lĩnh cao, bạn đã hạ gục được nhiều đối thủ. Trong công việc, bạn không chỉ nhận được nhiều lời khen mà còn khiến đồng nghiệp có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Trong chuyện tình cảm, Tuất độc thân sẽ có nhiều người mai mối, bạn nên mở lòng nhiều hơn.

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Tuất hốt hết lộc lá của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuất được mệnh danh là con giáp may mắn, hốt hết lộc lá của thiên hạ. Bạn không chỉ sở hữu khối tài sản khủng trong thời điểm này mà còn có chức vụ cao được nhiều người nể phục.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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