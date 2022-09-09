Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, 3 con giáp dễ phải va chạm tiểu nhân, thị phi rình rập, tài lộc hao hụt, tình cảm không mấy êm xuôi

Hãy xem bạn có là 1 trong 3 con giáp có vận trình ảm đạm trong thứ Bảy ngày 10/9/2022 không, để có những dự tính đúng đắn hơn trong ngày nhé!

Tuổi Hợi Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022 người tuổi Hợi quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực do Tỷ Kiên gây ra khiến bạn chẳng còn đủ tỉnh táo để tính toán bất cứ việc gì vào lúc này nữa. Cái tôi cá nhân quá lớn khiến bạn trở nên bảo thủ và cứng nhắc, không chịu tiếp thu ý kiến từ những người khác, cũng không chịu sửa đổi bản thân dù mắc phải sai lầm. Lời khuyên cho bản mệnh là cần phải cẩn thận thì hơn vì có điềm tiểu nhân vẫn đang chờ đợi thời cơ để gây khó dễ cho bạn, nhất là trong những thời điểm như thứ Bảy này.

Dù mối quan hệ tình cảm hiện tại của hai bạn không có mâu thuẫn nhưng cũng không thật sự mặn mà. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội nên duyên, bạn khó tính trong việc lựa chọn đối tượng, hầu như ai trong mắt bạn cũng mất điểm này điểm kia. Đó là do duyên chưa tới, đừng quá vội vàng. Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 10/9/2022, những suy nghĩ tiêu cực do Tỷ Kiên gây ra khiến Hợi chẳng còn đủ tỉnh táo để tính toán bất cứ việc gì. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày thứ Bảy này. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời tán tỉnh của người khác. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kĩ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn, đừng trao tình cảm cho ai đó quá dễ dàng.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân yêu nhất, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào, gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Trong công việc, Thiên Quan cho thấy bạn dễ phải va chạm với kẻ tiểu nhân. Tốt nhất đừng nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh, bởi kẻ tiểu nhân chỉ nhân cơ hội đó để hạ gục bạn mà thôi. Bạn cũng không muốn công sức bấy lâu của mình đổ sông đổ bể đúng không? Người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày thứ Bảy này. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo đúng ngày mai, thứ Bảy 10/09/2022, Tuổi Thân dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Thân lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Thân có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn. Để đối phó với vấn đề này, Tuổi Thân cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó. Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/09/2022, Tuổi Thân dễ vướng vào chuyện thị phi. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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