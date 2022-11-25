Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2022, Hung Tinh đeo bám, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, sự nghiệp trắc trở, cuộc sống dễ rơi vào cảnh bế tắc

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 12:54

Thứ Bảy 25/11/2022, Hung Tinh đeo bám, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, sự nghiệp trắc trở, cuộc sống dễ rơi vào cảnh bế tắc.

Tuổi Tý

Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ chưa được như ý muốn. Bản mệnh dễ vướng tranh cãi với bạn bè hoặc đồng nghiệp, song bạn cần có cái nhìn thẳng thắn về vấn đề mình đang gặp phải để giải quyết mọi việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đồng thời, tử vi khuyên bạn nên đề phòng và tránh tiếp xúc với những người không thân thiết. 

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ khá buồn tẻ và kém ấm êm. Tử vi ngày mới cho biết có quá nhiều khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ của tuổi Tý với nửa kia. Nếu không một lần nói chuyện thẳng thắn thì sẽ khó lòng tháo gỡ được những rắc rối này.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2022, Hung Tinh đeo bám, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, sự nghiệp trắc trở, cuộc sống dễ rơi vào cảnh bế tắc - Ảnh 1
Đúng ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ chưa được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không được suôn sẻ và hanh thông vào ngày 26/11. Bản mệnh dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác. Tử vi khuyên bạn nên học cách chấp nhận những lời nhận xét thẳng thắn nếu muốn tiến bộ hơn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ có lúc phạm phải sai lầm. Bạn cần bỏ qua sự tôn trọng cho người bạn đời của mình, nếu kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng rạn nứt. Nếu còn đề cao cái tôi quá mức thì rất có thể Thân thật không dễ để cứu vãn mối quan hệ này.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2022, Hung Tinh đeo bám, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, sự nghiệp trắc trở, cuộc sống dễ rơi vào cảnh bế tắc - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không được suôn sẻ và hanh thông vào ngày 26/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày thứ Bảy, người tuổi Tỵ có vận trình sự nghiệp diễn ra khó tránh thị phi và tiểu nhân quấy phá. Bạn có thể đạt được thành tích tốt trong công việc nhưng lại bị tiểu nhân ghen ghét đố kỵ, mong bạn phạm lỗi. Trong mọi việc, bạn không nên quá khắt khe, nên làm chuyện gì cũng cởi mở thì cơ hội tiền bạc mới tìm đến.

Đường tình duyên của con giáp này mâu thuẫn gay gắt. Tuổi Tỵ có thể dễ khắc khẩu nên tạm dừng cuộc nói chuyện nếu có vấn đề phát sinh, đừng nên cố gắng kéo dài khiến đôi bên dễ vô tình nói ra lời tổn thương nhau. Người độc thân khó tìm kiếm "nửa kia" ưng ý của mình.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2022, Hung Tinh đeo bám, 3 con giáp dễ mất tiền mất của, sự nghiệp trắc trở, cuộc sống dễ rơi vào cảnh bế tắc - Ảnh 3
Ngày thứ Bảy, người tuổi Tỵ có vận trình sự nghiệp diễn ra khó tránh thị phi và tiểu nhân quấy phá - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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