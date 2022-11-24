Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 25/11/2022, 3 con giáp 'hợp vía Thần Tài', sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', cuối năm dư dả, ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 11:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'hợp vía Thần Tài', sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', cuối năm dư dả, ăn Tết linh đình.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” sau ngày mai. Người tuổi này gặt hái nhiều thành công trong ngày này vì những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều tiến hành như những dự tính trước đó. Con giáp này nỗ lực càng nhiều thì cơ hội kiếm tiền càng tăng cao nên có thể an tâm tích lũy một khoản kha khá cho mình. 

Con đường tình duyên của con giáp may mắn này sẽ vô cùng thăng hoa, dù đang độc thân cũng sẽ tìm được một người như ý, sớm có hỷ tín trong nhà. Với những người có gia đình trong thời gian này sẽ có thể đón thêm thành viên mới trong nhà. Cuộc sống càng thêm hạnh phúc, viên mãn hơn người.

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 25/11/2022, 3 con giáp 'hợp vía Thần Tài', sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', cuối năm dư dả, ăn Tết linh đình - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sau ngày 25/11, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ về mọi mặt. Mọi kế hoạch đều tiến triển theo đúng quỹ đạo mong muốn. Song song đó, bản mệnh cũng cần tập trung nâng cao kiến thức và kỹ năng để có những bước tiến xa trên con đường công danh. 

Hơn thế, vận trình tình cảm của con giáp này thay đổi mới mẻ. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể nhanh chóng quyết định về chung một nhà sau khoảng thời gian dài tìm hiểu. 

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 25/11/2022, 3 con giáp 'hợp vía Thần Tài', sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', cuối năm dư dả, ăn Tết linh đình - Ảnh 2
Sau ngày 25/11, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ dễ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp và danh vọng có đủ, thậm chí có người còn xây dựng được cơ ngơi viên mãn, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt, trên con đường tài lộc bạn sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người. Đây cũng là khoảng thời gian có nhiều cơ hội để bạn đổi đời, thậm chí có người thăng hoa đến không ngờ. 

Vận trình tình cảm yên bình, hạnh phúc. Tuy các cặp đôi đã bước ra khỏi giai đoạn nồng nhiệt trong mối quan hệ yêu đương để trở nên bình lặng hơn, nhưng như vậy lại càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn.

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 25/11/2022, 3 con giáp 'hợp vía Thần Tài', sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', cuối năm dư dả, ăn Tết linh đình - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ dễ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp và danh vọng có đủ, thậm chí có người còn xây dựng được cơ ngơi viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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