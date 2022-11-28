Đúng ngày mai, thứ Ba 29/11/2022, Thứ Ba 28/6/2022, hoạ từ đâu rơi xuống đầu, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền hao của mất, sự nghiệp trắc trở khó thăng tiến

Thứ Ba 29/11/2022, Thứ Ba 28/6/2022, 3 con giáp vận trình ảm đạm, tiền hao của mất, sự nghiệp trắc trở khó thăng tiến.

Tuổi Mão Sự nghiệp của người tuôi Mão sẽ diễn ra có chút bất ổn và trắc trở vào đúng ngày mai. Tử vi ngày mới cho biết có điềm báo không may liên quan tới công việc, nhất là từ những quyết định sai lầm của người tuổi này. Những sự cố bất ngờ dễ đặt con giáp này vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu không giữ được bình tĩnh và các ứng xử thông minh thì sớm muộn gì tuổi Mão cũng tự tay phá hoại thành tựu đã gây dựng nên. Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ có nhiều nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Người độc thân xem ra vẫn chưa tìm được ý trung nhân cho cuộc đời mình. Sự cô đơn kéo dài nhiều lúc khiến bản mệnh ước ao có được người kề bên. Đứng trước phản đối của những người xung quanh, bản mệnh chỉ cần chứng minh tình yêu của mình đủ lớn thì sẽ vượt qua được những rào cản này.

Sự nghiệp của người tuôi Mão sẽ diễn ra có chút bất ổn và trắc trở vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra hoàn toàn kém may vào ngày 29/11. Áp lực dồn nén khiến người tuổi Tỵ không còn tâm sức nghĩ tới việc thực hiện các kế hoạch đã lên từ trước. Nhưng nếu không vượt qua được chướng ngại này thì e rằng sẽ còn gặp nhiều ngáng trở. Do đó, con giáp này cần phải nghĩ cách kiếm thêm tiền để có đồng ra đồng vô. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên ảm đạm và lận đận. Người độc thân gặp nhiều cản trở trong quá trình đi tìm một nửa yêu thương. Tuy nhiên, do những tiêu chuẩn đặt ra đối với mẫu hình lý tưởng khá cao nên con giáp này vẫn gặm nhấm nỗi cô đơn qua ngày.

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra hoàn toàn kém may vào ngày 29/11 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra với nhiều biến động và khó khăn đôi chút vào ngày thứ Ba này. Con giáp này có xu hướng tuỳ tiện, thiếu kiên định trong những quyết định của mình nên dẫn tới những sự thay đổi bất ngờ. Bản mệnh có thể tìm đến sự hỗ trợ từ những người xung quanh khi rơi vào bế tắc. Thậm chí, con giáp này dễ khủng hoảng tài chính nếu như không có kế hoạch quản lý chi tiêu thông minh. Chuyện tình cảm cũng sẽ gặp nhiều sóng gió và bất lợi. Con giáp này đã vô tình gây ra những vết thương lòng cho người bạn đời của mình. Bản mệnh hãy dũng cảm nhận lấy trách nhiệm và bù đắp sai lầm mình gây ra. Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra với nhiều biến động và khó khăn đôi chút vào ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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