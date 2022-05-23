Đúng ngày mai, thứ Ba 24/5/2022, đường LỘC đứt đoạn, cửa TÀI đóng kín, 3 con giáp khó lòng phát đạt, bị tiểu nhân kìm hãm, kẻ xấu rình mò chơi chiêu hiểm hóc

Tâm linh - Tử vi 23/05/2022 12:19

Thứ Ba 24/5/2022, 3 con giáp xui xẻo khó lòng phát đạt, bị tiểu nhân kìm hãm, kẻ xấu rình mò chơi chiêu hiểm hóc.

Tuổi Ngọ

Sửu Ngọ Tương Hại sẽ tác động khá lớn đến vận trình hôm nay của người tuổi Ngọ. Công việc của bản mệnh khó bề yên ổn khi liên tục có kẻ xấu bụng nhúng tay nhằm phá hoại mọi nỗ lực mà bạn đã bỏ ra.

Chưa kể Thiên Quan án ngữ, bạn sẽ gặp nhiều bất lợi nếu đối đầu với những người có chức quyền trong ngày hôm nay. Tốt hơn hết là bạn nên giữ bình tĩnh để có thể sáng suốt đưa ra các quyết định quan trọng mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố tiêu cực nào.

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Sửu Ngọ Tương Hại sẽ tác động khá lớn đến vận trình hôm nay của người tuổi Ngọ. Công việc của bản mệnh khó bề yên ổn khi liên tục có kẻ xấu bụng nhúng tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bị Tương Xung tác động, người tuổi Mùi trong ngày thứ ba có phần vụng về khi xử lý các mối quan hệ xã giao. Những bất đồng trong các vấn đề nhỏ nhặt có thể trở thành những mâu thuẫn khó hóa giải lúc nào chẳng hay.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi có Thiên Ấn trợ mệnh, bạn sẽ sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Khẳng định được năng lực của bản thân, con giáp này hoàn toàn có cơ hội để bước những bước xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

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Bị Tương Xung tác động, người tuổi Mùi trong ngày thứ ba có phần vụng về khi xử lý các mối quan hệ xã giao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp tuổi Thân cần đề phòng họa mất tiền mất của trong ngày thứ ba này. Vì hơn thua chuyện tiền bạc mà anh em, bạn bè có thể quay lưng lại với nhau bất cứ lúc nào. Dù trong bất cứ trường hợp cũng cần giữ bình tĩnh, chớ vội buông xuôi.

Bản mệnh cũng chớ nên nghe theo những lời đường mật mà vội vàng ra quyết định đầu tư vào thời điểm này. Những rủi ro tiềm ẩn không ngờ đến có thể đẩy con giáp xui xẻo vào đường cùng đó. Hãy kiên nhẫn và tìm hiểu thật kỹ càng mọi thứ trước nhé.

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Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp tuổi Thân cần đề phòng họa mất tiền mất của trong ngày thứ ba này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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