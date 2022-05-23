Tử vi thứ Ba 24/5/2022 của 12 con giáp: Mão - Tỵ được Chính Quan hỗ trợ, sự nghiệp chuyển biến tốt, Ngọ - Mùi cẩn thận gặp họa mất của vì một phút dại khờ

Xem tử vi ngày mới của của 12 con giáp, người tuổi Tý được cục diện Nhị Hợp trợ mệnh, công việc nhờ vậy mà thuận lợi hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bản mệnh một vài cơ hội hợp tác làm ăn đầy triển vọng.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần, túi tiền của bạn hôm nay cứ không ngừng đầy lên, nhất là với những người làm nghề tự do, kinh doanh hay đầu tư. Vận may tài chính đang tìm đến bạn, đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này.

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu trong ngày thứ Ba này có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong công việc, gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên. Khả năng cao bạn sẽ lọt mắt xanh của các cấp lãnh đạo và sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuy công việc chẳng thể làm khó được con giáp này nhưng trong các mối quan hệ xã giao thì bản mệnh lại gặp phải giới hạn của bản thân mình. Tính cách lạnh lùng có đôi phần độc đoán của bạn sẽ để lại những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp với những người xung quanh, bên nên có điều chỉnh kịp thời mới có thể thành công hơn nữa.

Tuổi Dần

Chính Tài độ mệnh, người tuổi Dần có thể đón nhận tin vui về tài lộc trong ngày này. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập ổn định và sẽ còn tăng tiến hơn nữa trong tương lai.

Kim khắc Mộc, bạn và người ấy khó tìm được tiếng nói chung, những xung đột diễn ra liên miên trong những ngày này. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, những vết rạn nứt do chúng gây ra sẽ ngày càng lớn thêm và không cách nào hàn gắn được. Mối quan hệ chẳng mấy chốc mà vỡ vụn trong chớp mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được sự trợ giúp của Thiên Tài sẽ có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày thứ Ba này. Đây có thể là những khoản tiền từ nguồn thu nhập phụ của bạn, hoặc may mắn hơn bạn sẽ có cơ hội trúng thưởng, trúng số chẳng hạn.

Số tiền tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu thoải mái những ngày này. Bạn hãy luôn dự phòng cho mình một khoản tiết kiệm nhất định, phòng các trường hợp bất ngờ có thể xảy ra. Bạn cũng đừng chỉ dựa vào vận may mà lún sâu vào những trò đỏ đen vô tình, hậu quả khó đoán định.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ khó có một ngày yên ổn khi chịu ảnh hưởng của cục diện Sửu Thìn Tương Phá. Các mối quan hệ cá nhân của bạn trở nên căng thẳng hơn trước nhiều lần, tình cảm anh em, bạn bè mâu thuẫn rạn nứt, cha mẹ con cái khó dung hòa. Lại có điềm tiểu nhân phá hoại, có kẻ xấu bụng mang lời đàm tiếu nhằm hạ bệ bạn.

May mắn là có Chính Ấn trợ mệnh nên công việc của bản mệnh mới phần nào thuận lợi hơn. Với bản lĩnh của mình, con giáp này hoàn toàn có thể chinh phục những mục tiêu cao và xa hơn nữa. Hãy không ngừng cố gắng, con đường đến thành công của bạn đang ở rất gần rồi.

Tuổi Tỵ

Con đường sự nghiệp con giáp tuổi Tỵ trở nên bằng phẳng hơn trong ngày Tị Sửu Bán Hợp này. Mọi việc tiến triển theo đúng tiến độ đã đặt ra, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp bạn ký kết những hợp đồng mới đầy hứa hẹn.

Lại có Chính Quan ở bên, cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra ngay trước mắt bạn, còn chần chừ gì nữa, hãy nắm bắt và biến chúng thành hiện thực đi thôi. Những người theo nghiệp học hành thi cử cũng sớm nhận được tin vui đỗ đạt trong ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sửu Ngọ Tương Hại sẽ tác động khá lớn đến vận trình hôm nay của người tuổi Ngọ. Công việc của bản mệnh khó bề yên ổn khi liên tục có kẻ xấu bụng nhúng tay nhằm phá hoại mọi nỗ lực mà bạn đã bỏ ra.

Chưa kể Thiên Quan án ngữ, bạn sẽ gặp nhiều bất lợi nếu đối đầu với những người có chức quyền trong ngày hôm nay. Tốt hơn hết là bạn nên giữ bình tĩnh để có thể sáng suốt đưa ra các quyết định quan trọng mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố tiêu cực nào.

Tuổi Mùi

Bị Tương Xung tác động, người tuổi Mùi trong ngày thứ ba có phần vụng về khi xử lý các mối quan hệ xã giao. Những bất đồng trong các vấn đề nhỏ nhặt có thể trở thành những mâu thuẫn khó hóa giải lúc nào chẳng hay.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi có Thiên Ấn trợ mệnh, bạn sẽ sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Khẳng định được năng lực của bản thân, con giáp này hoàn toàn có cơ hội để bước những bước xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Tuổi Thân

Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp tuổi Thân cần đề phòng họa mất tiền mất của trong ngày thứ ba này. Vì hơn thua chuyện tiền bạc mà anh em, bạn bè có thể quay lưng lại với nhau bất cứ lúc nào. Dù trong bất cứ trường hợp cũng cần giữ bình tĩnh, chớ vội buông xuôi.

Bản mệnh cũng chớ nên nghe theo những lời đường mật mà vội vàng ra quyết định đầu tư vào thời điểm này. Những rủi ro tiềm ẩn không ngờ đến có thể đẩy bạn vào đường cùng đó. Hãy kiên nhẫn và tìm hiểu thật kỹ càng mọi thứ trước nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ sức ảnh hưởng của cục diện Dậu Sửu Bán Hợp mà vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu thêm phần thuận lợi hanh thông hơn. Những chông gai trở ngại cuối cùng cũng được tháo bỏ, bạn tự tin tiến về phía trước trên chính đôi chân của mình.

Tuy nhiên, Tỷ Kiên xuất hiện điềm báo những chuyện thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở có thể khiến bạn rơi vào vòng luẩn quẩn không hồi kết. Hãy tránh xa trước khi chúng có thể phá hủy những công sức mà bạn đã dầy công gây dựng từ bao lâu nay.

Tuổi Tuất

Cục diện Sửu Tuất Tương Hình ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay. Bạn khó kiểm soát cảm xúc của mình trong ngày hôm nay, những áp lực dồn nén lâu ngày bộc phát, bạn dễ nổi nóng với cả những người không liên quan.

Tuy nhiên, dù có khó khăn nào thì với bản lĩnh của mình bạn cũng sớm vượt qua được thôi. Đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bản thân nhé.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có một ngày thuận lợi suôn sẻ khi có sự hỗ trợ của quý nhân Tam Hội trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể mang đến cho bạn những lợi ích lâu dài trong tương lai.

Vì mải mê công việc mà bạn chẳng mấy quan tâm đến một nửa của mình. Sự hời hợt đến lạnh lùng của bạn có thể khiến mối quan hệ của hai người trở nên ngày một xấu đi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.