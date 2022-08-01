Đúng ngày mai, Thứ Ba 2/8/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp dễ bị vận xui đeo bám, vạ miệng hại thân, tránh xa thị phi, đề phòng tai bay vạ gió dễ trắng tay

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 12:35

Thứ Ba 2/8/2022, 3 con giáp dễ bị vận xui đeo bám, vạ miệng hại thân, tránh xa thị phi, đề phòng tai bay vạ gió dễ trắng tay.

Tuổi Tý

Đúng ngày mai, vận trình của người tuổi Tý vì thế mà cũng ảm đạm hơn. Bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh, nếu không có thể sẽ gây ra những hậu quả rất lớn. Nóng nảy vốn chẳng giải quyết được vấn đề, chẳng những thế còn có thể khiến bạn mắc sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đắc tội với đồng nghiệp, đối tác.

Chuyện tình cảm cũng chìm trong rối ren khiến con giáp xui xẻo này càng thêm mệt mỏi. Bạn ngày càng thất vọng khi sau bao lâu bên nhau nhưng đối phương vẫn chẳng đủ bao dung cũng như thấu hiểu để thông cảm cho bản mệnh. Sự hiểu lầm và nghi ngờ càng làm cho mọi chuyện diễn tiến theo hướng tồi tệ hơn.

Đúng ngày mai, Thứ Ba 2/8/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp dễ bị vận xui đeo bám, vạ miệng hại thân, tránh xa thị phi, đề phòng tai bay vạ gió dễ trắng tay - Ảnh 1
Vvận trình của người tuổi Tý vì thế mà cũng ảm đạm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ gặp không ít khó khăn và tai ương ập đến trong ngày mai. Bạn dễ vướng phải những vụ việc tranh quyền đoạt lợi. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng cần phải suy nghĩ kĩ càng, tránh vì nổi hứng bất ngờ mà làm những hành động thiếu lý trí. Có thể bạn sẽ phải thu dọn hậu quả vì những nông nổi ngày hôm nay đấy.

Thương Quan cản trở, đầu óc con giáp này khó mà tập trung vào công việc hiện tại khi quá nhiều tác động từ ngoại cảnh. Đó là lý do bạn dễ phạm phải những sai lầm không đáng có. Con giáp này cần phải đặt lại mục tiêu phấn đấu cho mình cũng như rèn luyện khả năng tập trung hơn.

Đúng ngày mai, Thứ Ba 2/8/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp dễ bị vận xui đeo bám, vạ miệng hại thân, tránh xa thị phi, đề phòng tai bay vạ gió dễ trắng tay - Ảnh 2
Người tuổi Mão sẽ gặp không ít khó khăn và tai ương ập đến trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có một ngày nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu vào đúng ngày mai. Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có nguy cơ vướng vào những cạm bẫy, tiểu nhân đang chờ có cơ hội để xuống tay cản trở, khuấy đảo cuộc sống của bạn. Ngày này bạn cũng không nên đầu tư bất kỳ dự án nào, nên chờ đợi sang ngày tiếp theo.

Đường tình duyên của con giáp này cũng sẽ gặp nhiều trục trặc bất lợi. Bạn và người ấy có nhiều quan điểm trái chiều dẫn đến những cuộc tranh cãi không hồi kết. Cả hai nên có một buổi ngồi lại để nói chuyện hòa bình và giải quyết hết những vấn đề hiện tại.

Đúng ngày mai, Thứ Ba 2/8/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp dễ bị vận xui đeo bám, vạ miệng hại thân, tránh xa thị phi, đề phòng tai bay vạ gió dễ trắng tay - Ảnh 3
Người tuổi Thân có một ngày nhiều áp lực khi đủ thứ chuyện đổ ập xuống đầu vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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