Đúng ngày mai, thứ Ba 14/2/2023, Hung Tinh chiếu rọi, Thái Tuế bám đuôi, 3 con giáp công việc trắc trở, tài lộc hao tổn, cẩn thận cạn ví trắng tay

Tâm linh - Tử vi 13/02/2023 15:45

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây công việc trắc trở, tài lộc hao tổn, cẩn thận cạn ví trắng tay vào đúng ngày 14/2/2023.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có khoảng thời gian làm việc không như mong đợi khi chịu sự tác động của Hung Tinh Thái Tuế. Có thể nói, công việc khó khăn lại mắc vài sai lầm khiến người tuổi này thực sự chán nản. Nhưng với tử vi, con giáp này cần  mạo hiểm, liều lĩnh với những khoản đầu tư mới có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại và nâng cao nguồn tích lũy trong tương lai. 

Vận trình tình cảm đòi hỏi con giáp này cần tỉnh táo và sáng suốt hơn. Có vẻ như, bạn khá bi luỵ vào người ấy, thậm chí cho dù bị lạnh nhạt hay lừa dối mà bạn vẫn yêu người đó. Tốt nhất là bạn cần chủ động chấm dứt bởi bạn xứng đáng có được hạnh phúc chân thành hơn. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/2/2023, Hung Tinh chiếu rọi, Thái Tuế bám đuôi, 3 con giáp công việc trắc trở, tài lộc hao tổn, cẩn thận cạn ví trắng tay - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ có khoảng thời gian làm việc không như mong đợi khi chịu sự tác động của Hung Tinh Thái Tuế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hung Tinh xuất hiện nên đòi hỏi người tuổi Thìn sẽ cần chi tiêu thận trọng, chớ “vung tiền quá trán”. Thế nhưng, bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền nhưng cần phải nhanh nhẹn mới có thể nắm bắt được điều đó. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm chưa có bước tiến mới. Người độc thân vẫn yêu thích cuộc sống tự do mình đang có và cũng chưa có ý định yêu ai. Dù người thân giục bạn đi lấy chồng nhưng bạn chưa thể sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới nên chẳng quan tâm người khác nói gì về mình. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/2/2023, Hung Tinh chiếu rọi, Thái Tuế bám đuôi, 3 con giáp công việc trắc trở, tài lộc hao tổn, cẩn thận cạn ví trắng tay - Ảnh 2
Hung Tinh xuất hiện nên đòi hỏi người tuổi Thìn sẽ cần chi tiêu thận trọng, chớ “vung tiền quá trán” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân diễn ra có chút phức tạp. Người tuổi này không thể kiểm soát cảm xúc của mình nên dễ gây ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc. Con giáp này hiện có xu hướng chi tiêu mất kiểm soát để tiêu xài cho sở thích cá nhân. Do đó, nếu không sớm lên kế hoạch quản lý tài chính thì bản mệnh sẽ có thể “không còn một xu dính túi” vào cuối tháng. 

Chuyện tình cảm gặp những vấn đề khá căng thẳng. Bản mệnh có thể xảy ra những tranh cãi với gia đình hay bạn đời của mình khiến cho mối quan hệ trở nên gay gắt. Con giáp này cần có những điều chỉnh trong thái độ và lời nói cho phù hợp hơn.

Đúng ngày mai, thứ Ba 14/2/2023, Hung Tinh chiếu rọi, Thái Tuế bám đuôi, 3 con giáp công việc trắc trở, tài lộc hao tổn, cẩn thận cạn ví trắng tay - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Thân diễn ra có chút phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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