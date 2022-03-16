Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 17/3/2022, XẤU SỐ THIỆT THÂN, 3 con giáp TÀI VẬN KHÔNG THÔNG, tình tiền không vượng, hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 12:49

Chia buồn với 3 con giáp kém may mắn trong thứ 5 ngày 17/3/2022. Bản mệnh nên hết sức thận trọng trước những thử thách mà mình gặp phải, tránh lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 17/3/2022, Kiếp Tài báo hiệu nguy cơ mất tiền hao của với người tuổi Dần. Hung thần này sẽ có thể cướp đi hết những gì bạn đã vất vả gây dựng từ trước đó. Họa phá tài hiển hiện, bạn dễ dàng đưa ra những quyết định bồng bột và vội vàng, đánh mất sự sáng suốt điềm tĩnh thường ngày của bản thân.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 17/3/2022, XẤU SỐ THIỆT THÂN, 3 con giáp TÀI VẬN KHÔNG THÔNG, tình tiền không vượng, hao tài tốn của - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 17/3/2022, Kiếp Tài báo hiệu nguy cơ mất tiền hao của với người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet.

Hôm nay, đường tình duyên của con giáp này đang gặp nhiều cản trở. Người độc thân dù có nhiều đối tượng khả quan theo đuổi nhưng mãi vẫn chưa chọn được ai thực sự ưng ý. Có vẻ như bản mệnh có quá nhiều nỗi lo lắng và e sợ nên không dám tiến tới theo tiếng gọi của trái tim mình.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 17/3/2022, người tuổi Thìn cần phải chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu bất cứ thứ gì, tránh rơi vào tình trạng tốn tiền vô ích. Những người làm ăn, kinh doanh càng nên thận trọng, tránh những khoản đầu tư mang tính mạo hiểm trong ngày hôm nay, nếu như bạn không muốn rơi vào tình trạng làm ăn lỗ vốn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến vào những ngày hôm sau để giảm bớt rủi ro.

Về mặt sức khỏe, người tuổi Thìn cần lưu ý hơn về đường tiêu hóa. Điềm báo tử vi cho thấy sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng, dễ gặp phải những vấn đề về ăn uống hay có thể mắc bệnh dạ dày…

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 17/3/2022, những xung đột, cãi vã có thể xảy ra với người tuổi Mùi. Con giáp này khăng khăng bảo vệ quan điểm của bản thân, sẵn sàng tranh luận gay gắt với đồng nghiệp khiến cho việc hợp tác làm việc trở nên khó khăn hơn gấp bội phần. Không những vậy, đường quan lộ của người tuổi Mùi gặp không ít trở ngại do bị kẻ tiểu nhân ngáng đường. Lúc này, bạn cần bình tĩnh, suy nghĩ kĩ càng để làm chủ tình huống, có như vậy mới có thể đưa bản thân thoát khỏi rắc rối bủa vây.

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 17/3/2022, XẤU SỐ THIỆT THÂN, 3 con giáp TÀI VẬN KHÔNG THÔNG, tình tiền không vượng, hao tài tốn của - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 17/3/2022, những xung đột, cãi vã có thể xảy ra với người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm con giáp này cần phải bình tĩnh để giải quyết những hiểu lầm trong tình yêu đôi lứa. Đôi bên nên ngồi bên nhau để chuyện trò tâm sự thay vì cứ suy diễn rồi quy chụp, định tội cho nhau.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Trong thứ 5, ngày 10/3/2022, 3 con giáp dưới đây phải hết sức thận trọng trong lời ăn, tiếng nói và cách ứng xử nơi công sở, tránh những thị phi không đáng có ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp và tài lộc.

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