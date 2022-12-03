Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 4/12/2022, Chính Tài tương trợ, 3 con giáp chìm đắm trong biển tiền, trúng số độc đắc, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 06:50

Tử vi Chủ nhật ngày 4/12/2022 của 12 con giáp đưa ra những dự đoán chính xác giúp bạn biết vận trình của mình có những biến động ra sao, may mắn hoặc nguy cơ nào sẽ xuất hiện.

Tuổi Dần

Trong ngày Chủ nhật 4/12/2022 có Lục Hợi quý nhân che chở, vận trình công danh của tuổi Dần đang được mở ra những bước tiến mới và thông qua đó, bạn có thể gặt hái không ít trái ngọt. Cũng bởi con giáp này biết cách phát huy những thế mạnh mình đang có nên gây ấn tượng với quý nhân, đối phương cũng đưa ra nhiều sự trợ giúp để bạn có thể tiến nhanh hơn. Bên cạnh đó Dần cũng nên tận dụng khả năng giao tiếp của mình để tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Càng có nhiều sự hậu thuẫn, bạn sẽ càng tiến nhanh và tiến xa hơn nữa. Khi bạn biết mình cần gì và phải làm gì, hãy chứng minh cho tất cả mọi người thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt.

Ngày này, nhờ Thủy sinh Mộc, con giáp này đang chìm đắm trong khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc trong chuyện tình yêu của mình. Bản mệnh nhận ra mình thật may mắn khi tìm được một người thấu hiểu và yêu thương mình đến vậy. Mọi quyết định của bạn đều được người ấy ủng hộ và cũng luôn có sự đồng hành của đối phương trong những chặng đường quan trọng.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 4/12/2022, Chính Tài tương trợ, 3 con giáp chìm đắm trong biển tiền, trúng số độc đắc, vận trình thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Trong ngày Chủ nhật 4/12/2022 có Lục Hợi quý nhân che chở, vận trình công danh của tuổi Dần đang được mở ra những bước tiến mới và thông qua đó, bạn có thể gặt hái không ít trái ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chủ nhật này, công việc của tuổi Hợi có Thiên Ấn chiếu cố nên đỡ vất vả hơn hẳn. Nhiều người có thời gian nghỉ ngơi đi du lịch cùng cơ quan. Người làm chức cao có tiếng nói trong công ty, không để người khác lấn át nhưng đừng lạm dụng chức quyền để gây khó dễ cho người ta nhé.

Đường tình cảm của bản mệnh may mắn được Tam Hội chiếu cố nên gia đình tránh được họa lớn nhỏ. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc hội ngộ với bạn cũ lâu ngày không gặp, tinh thần phấn khởi vui tươi, làm gì cũng thấy thoải mái. Công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nên cũng giỏi kiếm tiền. Tuổi Hợi có thể chi tiêu một chút cho bản thân và gia đình, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin để đầu tư sinh lời trong thời gian tới.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 4/12/2022, Chính Tài tương trợ, 3 con giáp chìm đắm trong biển tiền, trúng số độc đắc, vận trình thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Chủ nhật này, công việc của tuổi Hợi có Thiên Ấn chiếu cố nên đỡ vất vả hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Chủ nhật này, sự nghiệp của tuổi Tị được Thực Thần chiếu cố nên những người làm quán ăn, mở cửa hàng thực phẩm, buôn bán đồ ăn hoặc kinh doanh tự do sẽ gặp thuận lợi. Lộc kinh doanh trong ngày này khá nhiều, càng xởi lởi thì khách càng đông đến mức ai nhìn vào cũng nóng ruột.

Do cục diện Thủy khắc Hỏa nên tình yêu vừa chớm nở lại vấp phải rào cản từ phía gia đình hoặc bạn bè, bản mệnh phải tự mình cố gắng mà thôi. Đi ra ngoài nên tránh tham gia vào những hội buôn chuyện kẻo cái miệng hại cái thân, họa vô đơn chí. Hãy cân nhắc chi tiêu để phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra còn xoay sở được. Tạm thời dẹp bỏ sở thích sang một bên, không mua sắm những thứ vô bổ kia thì bạn cũng chẳng làm sao cả.

Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 4/12/2022, Chính Tài tương trợ, 3 con giáp chìm đắm trong biển tiền, trúng số độc đắc, vận trình thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Chủ nhật này, sự nghiệp của tuổi Tị được Thực Thần chiếu cố nên những người làm quán ăn, mở cửa hàng thực phẩm, buôn bán đồ ăn hoặc kinh doanh tự do sẽ gặp thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Trúng số độc đắc sau 16h chiều nay, 3 con giáp gánh tiền 100 tỷ, hứng lộc trời đổ như thác, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Sau 16h chiều nay, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông cộng thêm sự nổi bật về tiền bạc càng khiến nhiều người ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chủ nhật tử vi ngày 4/12/2022 tử vi chủ nhật ngày 4/12/2022 tử vi thứ 7 tử vi ngày mai tử vi ngày 3/12/2022 con giap may man tu vi hang ngay xem tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà