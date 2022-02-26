Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/2/2022, mây đen kéo đến mang điềm rủi cho 3 con giáp, thị phi bủa vây, mất tiền hao của do nhìn sai người

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ Nhật 27/2/2022, mây đen kéo đến mang điềm rủi cho 3 con giáp xui xẻo.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hôm nay có vẻ không gặp nhiều may mắn cho lắm. Tiểu nhân đang rình rập để lấy đi túi tiền của bản mệnh mà chính con giáp này cũng chẳng hề hay biết.

Con giáp xui xẻo này đang có nhiều nỗi lo lắng về chuyện tình cảm nên chưa sẵn sàng rũ bỏ quá khứ mà bước vào tương lai. Đối phương có thể sẽ cảm thấy nản lòng khi bao lần bày tỏ tình cảm mà vẫn bị từ chối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cảm xúc của người tuổi Dậu hôm nay khá buồn chán. Con giáp này không hiểu được tâm tư tình cảm của đối phương mà chỉ bận tâm đến vui buồn của chính mình.

Bản mệnh có thể đang có vấn đề với cảm xúc của chính mình, nhưng cũng đừng vì thế mà “giận cá chém thớt”, khiến cho chuyện tình cảm của bản thân và người ấy càng ngày càng đi vào ngõ cụt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chủ nhật này, người tuổi Hợi hãy thoải mái hơn trong cách thể hiện tình cảm. Nhân duyên sẽ đến nếu như bạn thực sự đón nhận nó, mở cửa trái tim mình để tình yêu có thể bước vào.

Kiếp Tài mang đến những hiểm họa về tài chính khi mà bản mệnh có nhiều nguy cơ mất tiền hao của do tin lầm người. Bạn cho đối phương vay mượn tiền bạc mà chẳng có bất cứ bằng chứng nào để có thể đòi lại sau này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-chu-nhat-27-2-2022-may-den-keo-den-mang-diem-rui-cho-3-con-giap-thi-phi-bua-vay-mat-tien-hao-cua-do-nhin-sai-nguoi-452214.html