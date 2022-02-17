Đầu tháng 3/2022, Thần Tài điểm mặt, gọi tên, 3 con giáp 'vượt vũ môn' thành công, thoát kiếp túng thiếu, vươn mình thành đại gia bạc tỷ nhờ biết cách tận dụng cơ hội làm giàu

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 19:00

Đầu tháng 3/2022, 3 con giáp may mắn được thần tài điểm mặt gọi tên, ban phát nhiều cơ may đổi đời. Bản mệnh cố gắng nắm bắt để tha hồ vinh hoa, phú quý.

Tuổi Sửu

Bước sang tháng 3 năm 2022, tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất với tiền đổ mở rộng thênh thang, có số phú quý, làm đâu trúng đó. 

Trong tháng mới, sự nghiệp của bản mệnh được dự đoán sẽ được quý nhân phù trợ và có bước tiến vượt bậc, giúp bản thân tăng tiến bất ngờ. Hãy cố gắng duy trì phong độ làm việc ổn định, chắc chắn tuổi Sửu sẽ gặt hai được thành công, lộc lá gấp 5, gấp 10 lần tháng trước.

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Bước sang tháng 3 năm 2022, tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn nhất với tiền đổ mở rộng thênh thang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong tháng 3 tới, nhờ cát tinh chiếu rọi, người tuổi Thân sẽ cực kỳ may mắn, bước chân ra đường là thấy tiền. Con giáp này chỉ cần cần cù, chịu khó, thì dù có gặp khó khăn, thách thức nào cũng có thể vượt qua.

Thời điểm này, tuổi Thân nên dành thời gian để du lịch, mua sắm cho gia đình, người thương để có những phút giây thư giãn thoải mái sau khi làm việc căng thẳng. Như vậy cuộc sống sẽ được cân bằng và là bàn đạp vững chắc đưa họ đến với đỉnh cao của thành công.

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Trong tháng 3 tới, nhờ cát tinh chiếu rọi, người tuổi Thân sẽ cực kỳ may mắn, bước chân ra đường là thấy tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất rất có năng lực lại thêm nhiều tài lẻ nên đi đâu cũng gây được ấn tượng với người xung quanh. 

Bước sang tháng 3, bạn sẽ có những mối hợp tác mới, báo hiệu thành công cũng như tiền bạc về như nước. Nhờ được quý nhân phù trợ, những người xung quanh yêu mến nên sự nghiệp sẽ có thuận lợi. Trong tháng mới, tình cảm của tuổi Tuất cũng sẽ thăng hoa hơn trước.

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Nhờ được quý nhân phù trợ, những người xung quanh yêu mến nên sự nghiệp sẽ có thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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