Đúng ngày mai, Thứ Sáu 18/2/2022, tiểu nhân rình mò, ngầm ám hại, 3 con giáp gặp TAI ƯƠNG khó hóa giải, tiền tài kém thuận lợi, công danh không không vượng

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 11:10

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Sáu 18/2/2022, tiểu nhân rình mò, ngầm ám hại, 3 con giáp xui xẻo bị hung tinh kìm hãm, thần tài không độ, công danh xuống dốc.

Tuổi Tỵ

Ngày Dần Tỵ Tương Hình, người tuổi Tỵ cần đề phòng tiểu nhân xung quanh mình đang tìm cách cản trở công việc của bạn. Kẻ đó chẳng những ngấm ngầm ám hại mà còn lớn tiếng vu oan, đổ tội cho bản mệnh, vừa ăn cướp vừa la làng.

Tỷ Kiên xuất hiện còn khiến việc hợp tác của con giáp này với đồng nghiệp khó mà suôn sẻ. Cả hai đều có quan điểm riêng, ai cũng cho rằng ý kiến của mình hợp lý hơn, chẳng ai chịu nhường nhau dẫn đến xung đột nghiêm trọng.

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Tỷ Kiên xuất hiện còn khiến việc hợp tác của con giáp này với đồng nghiệp khó mà suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kiếp Tài giáng họa khiến tài lộc trong ngày của người tuổi Mùi không được dồi dào cho lắm. Tiền bạc trong túi mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bạn không cân bằng lại thu chi.

Ngoài ra, con giáp xui xẻo cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác. Đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay tan thành mây khói.

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Kiếp Tài giáng họa khiến tài lộc trong ngày của người tuổi Mùi không được dồi dào cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dần Thân Tương Xung hôm nay có thể khiến cho người tuổi Thân gặp phải nhiều điều không như ý. Những chú Khỉ sẽ phải trải qua một ngày làm việc cật lực và hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bạn nên cố gắng hết sức mình, đừng bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh.

Thiên Tài nhắc nhở cho con giáp này, nếu bạn cứ cố gắng, nỗ lực không ngừng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Đó có thể là một khoản tiền kha khá khiến bản mệnh có thể sống thoải mái trong một thời gian.

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Dần Thân Tương Xung hôm nay có thể khiến cho người tuổi Thân gặp phải nhiều điều không như ý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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