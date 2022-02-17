Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/2/2022, xuất hiện điềm báo thăng tiến trong công việc, 3 con giáp càng chăm chỉ càng vượng đường công danh, nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 06:21

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Sáu 18/2/2022, xuất hiện điềm báo thăng tiến trong công việc, 3 con giáp may mắn được cấp trên nâng đỡ hết mình.

Tuổi Dần

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần với đầu óc linh hoạt, khôn khéo có thể đưa ra những ý tưởng rất có ích cho tập thể vào ngày hôm nay. Bản mệnh hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến giúp đỡ mọi người, bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao.

Đây cũng là thời điểm để những chú Hổ bứt phá trên chặng đua quyền lực phía trước. Con giáp may mắn này thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình.

con giap may man 3
Đây cũng là thời điểm để những chú Hổ bứt phá trên chặng đua quyền lực phía trước - Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão được Chính Ấn nâng đỡ, đây là điềm báo thăng tiến trong công việc của con giáp này. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình, đồng thời cũng có nhiều cống hiến và nỗ lực để hoàn thành công việc, nhờ thế mà gặt hái được rất nhiều thành công.

Có thể thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều thử thách, song nếu có thể vượt qua thì những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đừng quên những thách thức đó cũng là phép thử để bạn nhìn rõ xem mình đang đứng ở đâu và có gì trong tay.

con giap may man 2
Hôm nay người tuổi Mão được Chính Ấn nâng đỡ, đây là điềm báo thăng tiến trong công việc của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dần Tuất Bán Hợp giúp người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều chuyện may mắn bởi hôm nay cát khí lan tràn, con giáp này hoàn toàn có thể có được những điều mình muốn. Quý nhân ở bên, dẫn lối cho người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương của cuộc đời mình.

Công việc cũng tiến triển rất thuận lợi đối với người tuổi Tuất. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bạn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người mỗi khi công việc xảy ra vấn đề gì khó khăn, trục trặc.

con giap may man 1
Công việc cũng tiến triển rất thuận lợi đối với người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng top 3 con giáp trời sinh thông minh, bản lĩnh, sang tháng 2 Âm Lịch vẫn đón LỘC XUÂN tràn trề, TÀI VẬN chuyển từ đen sang đỏ

Chúc mừng top 3 con giáp trời sinh thông minh, bản lĩnh, sang tháng 2 Âm Lịch vẫn đón LỘC XUÂN tràn trề, TÀI VẬN chuyển từ đen sang đỏ

Tháng 2 Âm Lịch, 3 con giáp may mắn đón tài vận khởi sắc, chuyển từ đen sang đỏ, lại thêm thông minh, bản lĩnh nên mọi sự thành công, tiền bạc không đếm xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Sáu tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son