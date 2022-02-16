Phạm phải cục diện năm xung sao Thái Tuế 2022, 3 con giáp làm đồng nào tiêu tan đồng đó, LỘC LÁ kém sắc, vận trình nhiều chông gai

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 17:00

Năm 2022, 3 con giáp xui xẻo phạm phải cục diện sao Thái Tuế, làm gì cũng bị ảnh hưởng, chông gai ngập lối, khó khăn bủa vây.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ sẽ vướng phải rất nhiều khó khăn trong mọi mặt của cuộc sống dưới sức ảnh hưởng của Thái Tuế 2022.

Với những người tuổi Tỵ làm ăn kinh doanh cần đề phòng đầu tư thất bại, dễ dẫn đến họa phá tài. Có nhiều người công việc bấp bênh dễ dẫn đến tiền lương không ổn định, vì thế khi cầm tiền trong tay thì chớ tiêu hoang mà cần tiết kiệm, dự phòng. 

con giap xui xeo 3
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ sẽ vướng phải rất nhiều khó khăn trong mọi mặt của cuộc sống dưới sức ảnh hưởng của Thái Tuế 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

 

Trong năm nay, người tuổi Thìn vướng phải cục diện sao Thái Tuế bủa vây. Những công việc tưởng chừng đơn giản lại khiến bản mệnh chật vật vì bị tiếu nhân quấy phá. Muốn làm việc lớn, con giáp xui xẻo nên cẩn trọng, xem xét kỹ càng.

Chưa kể, nhiều điềm báo xui xẻo sẽ tác động không nhỏ đến con đường công danh của người tuổi này. Tài lộc đội nón ra đi khiến bản mệnh dễ rơi vào nợ nần.

con giap xui xeo 2
Trong năm nay, người tuổi Thìn vướng phải cục diện sao Thái Tuế bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trên phương diện sự nghiệp, vì phạm phải năm xung sao Thái Tuế nên con giáp tuổi Thân cần cẩn trọng trong mọi việc. Tiểu nhân xuất hiện, ngáng đường khiến cho công việc dễ đổ vỡ.

Tử vi 12 con giáp dự báo, cung tài lộc của bản mệnh trong thời điểm này cũng khó tăng tiến. Nhiều vấn đề phát sinh khiến bản mệnh tiêu tốn tiền bạc không nhỏ.

con giap xui xeo 1
Trong năm nay, người tuổi Thìn vướng phải cục diện sao Thái Tuế bủa vây. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 3 Hè về, điềm xui chưa thôi đeo bám, 3 con giáp tài vận sa sút, công việc làm ăn thuận lợi bị cướp mất, cuộc sống chật vật suốt thời gian dài

Tháng 3 Hè về, điềm xui chưa thôi đeo bám, 3 con giáp tài vận sa sút, công việc làm ăn thuận lợi bị cướp mất, cuộc sống chật vật suốt thời gian dài

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tháng 3/2022, 3 con giáp xui xẻo bị hung tinh 4 phương 8 hướng đeo bám, công việc tốt đẹp cũng bị cướp mất khiến cho tài lộc hao tổn, cuộc sống chật vật.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc