Phạm phải cục diện năm xung sao Thái Tuế 2022, 3 con giáp làm đồng nào tiêu tan đồng đó, LỘC LÁ kém sắc, vận trình nhiều chông gai

Năm 2022, 3 con giáp xui xẻo phạm phải cục diện sao Thái Tuế, làm gì cũng bị ảnh hưởng, chông gai ngập lối, khó khăn bủa vây.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ sẽ vướng phải rất nhiều khó khăn trong mọi mặt của cuộc sống dưới sức ảnh hưởng của Thái Tuế 2022.

Với những người tuổi Tỵ làm ăn kinh doanh cần đề phòng đầu tư thất bại, dễ dẫn đến họa phá tài. Có nhiều người công việc bấp bênh dễ dẫn đến tiền lương không ổn định, vì thế khi cầm tiền trong tay thì chớ tiêu hoang mà cần tiết kiệm, dự phòng.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ sẽ vướng phải rất nhiều khó khăn trong mọi mặt của cuộc sống dưới sức ảnh hưởng của Thái Tuế 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong năm nay, người tuổi Thìn vướng phải cục diện sao Thái Tuế bủa vây. Những công việc tưởng chừng đơn giản lại khiến bản mệnh chật vật vì bị tiếu nhân quấy phá. Muốn làm việc lớn, con giáp xui xẻo nên cẩn trọng, xem xét kỹ càng.

Chưa kể, nhiều điềm báo xui xẻo sẽ tác động không nhỏ đến con đường công danh của người tuổi này. Tài lộc đội nón ra đi khiến bản mệnh dễ rơi vào nợ nần.

Trong năm nay, người tuổi Thìn vướng phải cục diện sao Thái Tuế bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trên phương diện sự nghiệp, vì phạm phải năm xung sao Thái Tuế nên con giáp tuổi Thân cần cẩn trọng trong mọi việc. Tiểu nhân xuất hiện, ngáng đường khiến cho công việc dễ đổ vỡ.

Tử vi 12 con giáp dự báo, cung tài lộc của bản mệnh trong thời điểm này cũng khó tăng tiến. Nhiều vấn đề phát sinh khiến bản mệnh tiêu tốn tiền bạc không nhỏ.

Trong năm nay, người tuổi Thìn vướng phải cục diện sao Thái Tuế bủa vây. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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